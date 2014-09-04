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Politika

CHP'li Mahmut Tanal'dan gözaltındaki polislere tişörtlü destek

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'na, gözaltına alınan bazı polislerin giydiği 'sıfır' yazılı tişörtle geldi

04 Eylül 2014 21:34

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislere destek vermek amacıyla TBMM'ye bazı polislerin giydiği tişörtle geldi.

DHA'nın haberine göre, Meclis bahçesinde polislerin giydiği 'sıfır' yazılı tişörtle basın mensuplarına poz veren TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Tanal, Meclis Genel Kurulu'na da takım elbisesinin altına giydiği bu tişörtle girdi. İnsan hakları aktivisti olduğunu dile getiren Tanal, nerede insan hakkı ihlali ve hukuka aykırılık varsa kendisinin orada olduğunu belirtti.

Hukuka aykırılıkların peşinde olduğunu belirten Tanal, kim suç işlerse de onun maddi gerçekle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

 

'Nerede insan hakkı ihlali varsa oradayız'

 

Tanal şunları söyledi: "Bu kadar hukuka aykırılıkların, bu kadar yolsuzlukların, rüşvetin ayağa düştüğü bir ülkede maalesef hala bundan bir prim yapılıyorsa sosyolojik anlamda bir doktora tezinin konusu yapılması gerekli.

Yargıda siyasi iktidarın sopası olmamalı, aynı zamanda hukuka aykırılıkların aracı olmamalı. Bunu Türkiye kamuoyuna dikkat çekmek amacıyla bu tişörtü giydim. Ben hukuka aykırılıkların peşinde koşuyorum. İnsan hakları ihlalinin peşinde koşuyorum. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa oradayız tabii ki."

 

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