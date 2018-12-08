CHP'li Mahmut Tanal'dan ekonomik kriz protestosu: Milleti limon gibi sıktınız!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul’da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. Maddesi üzerine söz aldı. Ekonomik krizi ve şişirilmiş faturalarını protesto etmek için kürsüye limonla çıkan Tanal, “Abonelik sözleşmesinden doğan alacaklardan ziyade bunların içeriklerini gelin düşürün. Bunun içeriğini düşürmediğiniz için halkı limon gibi sıktınız” dedi.

"Vatandaş krizde"

İktidarın vatandaşı limon gibi sıktığını kürsüde dile getiren Tanal, Genel Kurul’da şunları söyledi:

" 'Burada iyileştirme getiriyoruz' dedikleri husus, abone sözleşmesinden kaynaklanan para alacakları. Yani, elektrik, su, telefon, doğal gaz, internet… Yani bunlar burada abonelik sözleşmesi üzerindeki alacaklar. Peki, bunların bedeli ne kadar tutuyor? 50 lira, 100 lira. Yani vatandaşın ne kadar sıkıntıya düştüğünün kanunudur bu aslında. Yani vatandaş kriz içerisinde, vatandaşı adeta limon gibi sıktınız böyle, limon gibi. Bakın, şu limonu alıyorum, limon gibi sıktınız. Yani buradaki olay, vatandaşı böyle limon gibi sıktınız arkadaşlar. Bu olay telefonlara kadar geldi, internete kadar geldi, bu olay elektrik parasına kadar geldi. Nasıl oluyor?”

3 gün önce sayacı sökülmüştü

3 gün önce doğalgaz sayacı, evde olmadığı bir gün sökülen ve mağduriyet yaşayan Tanal, 427 TL sayaç parası ödeyerek doğalgazını açtırmıştı. Konuya ilişkin Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda şunları söyledi:

“Bakın, şu anda Ankara'da Başkent Gaz'ın bir uygulaması var. Geçmişte kartlı sayaca geçmek için 300 dolar para alınıyordu. Bu 300 doları aldı ve dedi ki; 'Ben bunu güvence bedeli olarak alıyorum.' Ve vatandaş da kuzu kuzu parasını verdi, ne yapsın garibim? Devletin karşısında ne yapabilir? Devlete karşı gelinmez ya! Ve netice itibarıyla şimdi Başkent Gaz ne yapıyor? Bu kartlı sayaçların üzerinden yirmi yıl geçti, ben şimdi bunların hepsini karttan faturalıya geçiriyorum. 'Her sayaç başına 427 lira para güvence bedeli alıyorum' diyor. Peki, benim bu 300 dolarım ne oldu? Sen bu 427 lirayı niçin alıyorsun, sebebi ne? Güvence bedeli. Ee, geçmişte aldığın 300 dolar var. Bunu değiştiriyorsun. Bunu değiştirme parasını almasın. Abonelik sözleşmesinden doğan alacaklardan ziyade bunların içeriklerini gelin düşürün. Bunun içeriğini düşürmediğiniz için halkı limon gibi sıktınız.”

TBMM Genel Kurulu’ndan vatandaşa seslenen Tanal, kürsüden cep telefonunu vererek vatandaşa bu parayı yatırmayın çağrısında bulundu ve vatandaşı Tüketici Hakem Heyetine başvuruya çağırdı. Tanal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm Ankaralılara, doğal gaz kullanan tüm illere sesleniyorum, hepsine sesleniyorum! Doğal gaz sayacı değiştirme bedeliyle sizlerden güvence bedeli almaları yönetmeliğin 39'uncu ve 40'ıncı maddesine aykırıdır! Bu paralar için bulunduğunuz yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurunuz. Bu paralarla ilgili emsal mahkeme kararları vardır. Kararlara eğer ulaşmak istiyorsanız 0532 314 91 49 benim cep numaramdır, arayabilirsiniz. Bu parayı yatırmayınız. Yatıran arkadaşlarımız varsa, tüketici hakem heyetlerine başvurmak ücretsizdir, herhangi bir harca tabi değildir. İktidara sesleniyoruz: Vatandaşları tüketici hakem heyetleriyle, mahkemelerle uğraştırmayın, vatandaşı limon gibi sıkmayın!”