CHP'li Mahmut Tanal: Kaybolan Hadi Gizli'yi PKK mı kaçırdı?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, askeri birliğine teslim olmak isterken Diyarbakır ile Bingöl karayolunda kaybolan Hadi Gizli’yi sordu.

Bakandan önergesine sözlü yanıt vermesini isteyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, olayın yaşandığı 6 Ağustos 2012 tarihine dikkat çekti. Tanal, “ Diyarbakır ile Bingöl arasında askeri birliğine teslim olmak üzere yola çıkmış ancak daha sonra haber alınamamıştır. Bu konuda bindiği otobüs firması kaçırıldığını iddia etmiştir”dedi. Tanal’ın soruları şöyle:

PKK tarafından kaçırılma ne zaman bitecek?

-Hadi Gizli hayatta mıdır?

-Hadi Gizli terör örgütü PKK tarafından mı kaçırılmıştır?

-Kaçırılmışsa arama kurtarma çalışmaları yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise bu çalışmalar ne aşamadadır?

-Çalışmalar yapılmıyor ise 35 gündür kayıp olan ve muhtemelen PKK tarafından kaçırılmış olan Hadi Gizli’nin ailesine nasıl hesap vermeyi düşünüyorsunuz?

-PKK tarafından vatandaşlarımızın kaçırılması ne zaman bitecektir? Mevcut siyasal iktidar bu konuda ne zaman hamle yapacaktır?