CHP'li Loğoğlu: Toplumsal Mutabakat Komisyonu'nda yer alırız

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Faruk Loloğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın, CHP'nin önerileri ile kendi önerilerinin birleştirilebileceğine yönelik açıklamalarına, “Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nu andıran tarzda bir komisyon kurulabilirse, elbette bunun içinde olabiliriz. Yabana atmıyorum, Sayın Başbakan'ın dile getirdiği, Sayın Atalay'ın tekrarladığı öneri, ciddidir. Biz, AK Parti gibi, 'CHP'den gelen her şeyi elimizin tersiyle iteriz, bu olmaz' demiyoruz” dedi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Loloğlu, terörün sona erdirilmesi, Kürt meselesinin toplumsal barışa dönüştürülmesi için adresin TBMM, aktörlerinin siyasi partiler olduğunu söyledi.

“Hükümet de oraya gelip, ne yaptığını anlatacak” diyen Loloğlu şunları söyledi:

“Sivil toplum kuruluşları, benzeri kuruluşlar Akil İnsanlar grubu üzerinden düşüncelerini, beklentilerini oraya aktaracaklar. Bugünkü ortamda, toplumsal mutabakat komisyonu Meclis'te kurulabilse, yapılacak ilk iş, Hükümet'in PKK ile yaptığı görüşmelerin içeriğini olduğu gibi oraya aktarması olmalı. Bunu yaptığı takdirde Türkiye, büyük ölçüde rahatlar. MHP karşı çıkabilir, biz bazı şeylere karşı çıkabiliriz, BDP 'burası eksik' diyebilir. Ama AKP, bu erdemi gösterebildiği takdirde, bu konuda samimi olduğunu anlarız. İnşallah Sayın Atalay'ın belirttiği şekilde bizim önerimize yakın yapıda bir oluşum olabilir. Hükümet'in önerisi sadece yeterli değil, Anayasa ve İçtüzüğe aykırı. Dört parti, böyle bir oluşum içinde olduğunda, bizim anlayışımıza uygundur deriz.”

AKP’nin “Çözüm Sürecini Değerlendirme” Komisyonu kurulmasını öngören düzenlemesi yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Son dakika gelişmesi olmadığı takdirde CHP ve MHP destek vermeyecek. AKP ve BDP üyelerinden oluşan 11 kişilik bir komisyon kurulacak.