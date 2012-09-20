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Politika

CHP'li Loğoğlu: Çözüm için her türlü bedeli ödemeye hazırız

'Cumhuriyet Halk Partisi bu sorumluluğu üstlenmeye hazır. Ama tek başına çözemeyeceği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir diyoruz'

20 Eylül 2012 18:01

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, şiddetin durması, terör sorununun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Loğoğlu A Haber'de şu açıklamaları yaptı:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun çözümü için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu iktidara mal olsa dahi, Türkiye’nin selameti, huzuru ve insanlarımızın güvenliği bakımından biz bu bedeli ödemeye hazırız. Biliyorum, bu sözlerim çeşitli çevrelerde rahatsızlık yaratabilir. Ama biz bunun için kolları sıvadık. Bunun için iki-üç ay önce bir öneri yaptık. Bu önerinin adresi şimdi önünde durduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. Bizim bu düşüncemizde bir değişiklik yoktur. Sorun tüm ülkeyi, tüm toplumu etkileyen bir sorundur. Milletin iradesinin, toplumumuzun arzularının isteklerinin en yüksek şekilde, en  etkili şekilde ifade edildiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Onun için zamanında bu önerimizi yaptık, değişik tepkiler aldık. Fazla bir ilerleme şu ana kadar kaydedemedik. 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılı başlayacak, orada Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bu sorunun, şiddetin bitmesi, ana babaların ağlamaması, üzülmemesi, yüreklerimizin yanmamsı için Cumhuriyet Halk Partisi çözümün adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gösteriyor. Ben şunu da biliyorum, toplumda artık AKP’den en azından bu sorunun çözümü bakımından ümitler kesilmiş, MHP’nin tutumu, BDP’nin yeri belli. Geriye ne kalıyor, bir tek Cumhuriyet Halk Partisi kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorumluluğu üstlenmeye hazır. Ama tek başına çözemeyeceği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir diyoruz. Orada hep bir araya gelelim diyoruz, bunun yollarını aramaya ve benimsetmeye devam edeceğiz, 1 Ekim tarihi itibariyle. “

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