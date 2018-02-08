T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Kuşoğlu'ndan Bakan Ağbal'a Ankara'daki patlamaya ilişkin soru önergesi

"Çalışanların güvenliği konusunda ne gibi önlemler alındı?"

08 Şubat 2018 18:06

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara’nın Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığı’nda geçen hafta meydana gelen patlamayı TBMM gündemine taşıdı. Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, “Mükelleflerin hak ve sorumlulukları ile ilgili aksamalar söz konusu olacak mıdır” diye sordu.

Kuşoğlu’nun  TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

“1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.”

- Yapılan incelemeler sonucu ne kadar hasar tespit edilmiştir? Mükelleflerin hak ve sorumlulukları ile ilgili aksamalar söz konusu olacak mıdır?

- Bakanlık olaydan sonra Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve diğer çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği konusunda ne gibi önlemler almıştır?

ETİKETLER

Bülent KuşoğluNaci AğbalAnkara vergi dairesipatlamaçukurambarhabersoru önergesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24