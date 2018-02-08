CHP'li Kuşoğlu'ndan Bakan Ağbal'a Ankara'daki patlamaya ilişkin soru önergesi

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara’nın Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığı’nda geçen hafta meydana gelen patlamayı TBMM gündemine taşıdı. Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, “Mükelleflerin hak ve sorumlulukları ile ilgili aksamalar söz konusu olacak mıdır” diye sordu.



Kuşoğlu’nun TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:



“1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.”



- Yapılan incelemeler sonucu ne kadar hasar tespit edilmiştir? Mükelleflerin hak ve sorumlulukları ile ilgili aksamalar söz konusu olacak mıdır?



- Bakanlık olaydan sonra Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve diğer çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği konusunda ne gibi önlemler almıştır?



