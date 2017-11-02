CHP’li Kuşoğlu: Tarım destekleri de yarımın altında kaldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. CHP’li komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu, bütçe hakkında şu bilgileri verdi. “Bütçe genel olarak 2017’den 2018’e yüzde 30 artış gösterirken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi en düşük artışı gösteren kurumlardan biri olarak bütçesini yüzde 10.9 artırarak 21.676milyar liraya çıkarmış. Tarım destekleri de yine Tarım Kanunu’nun emrettiği milli gelirin yüzde 1’i olma yerine yarımın altında kalmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçelerinin komisyonda çok hararetli tartışmalara sahne olması ve muhalefetten ağır eleştiriler bekleniyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda maraton sürüyor.

Komisyonun 2 Kasım tarihli görüşme takvimi şöyle;

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)

