CHP'li Kuşoğlu, Balbay ve Haberal'ı ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Silivri Cezaevi'nde Ergenekon davasından tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay ile Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı ziyaret etti.

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ziyaretin ardından Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada “Toplumun burayı görmesi gerekiyor. Ergenekon davası çıkmaz bir noktada. Önemli insanlar var bu davalarda ve masum insanlar. Bir milyon sayfaya ulaşmış 20 dava bir araya geldi. İnsanlar neden suçlandıklarını bilmiyor. Hakimler de bilmiyor” diye konuştu.

“Devlet, adaletin üzerinde yükselir” diyen Kuşoğlu şöyle devam etti: “Bizim inançlarımız önce adaletli olmayı emreder. Bu davaların temeli yok. Vicdanımızı kanatıyor. İktidar bunu görmeli. Çok büyük haksızlık yaşanıyor.”

Halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin tutuklu bulunduğunun altını çizen Kuşoğlu “Yüksek Seçim Kurulu, ‘bunlar milletvekili olabilir’ demiş. Millet iradesi oluşmuş. Şimdi bunları bırakmıyorsun. Biz AKP ve CHP olarak bırakılmaları için tutanak tuttuk. Ellerinden geleni yapacaklardı. Tayyip Bey konuyu es geçiyor. Kamuoyu bunları görmüyor diye es geçemezsin. İlla olaylar çıkması mı lazım” şeklinde eleştirilerini sıraladı.

Kuşoğlu “CHP olarak milletvekillerinin bırakılması için mücadele edeceğiz Burada yaşanan hukuksuzluğu anlatacağız. Rezaleti anlatacağız, uluslararası platformda sivil toplum kuruluşlarında anlatmaya çalışacağız. Demokrasinin katledildigini her platformda anlatmaya çalışacağız” dedi.

Ergenekon davasından tutuklu yargılanan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun evlat acısına da değinen Kuşoğlu, “Hiç mi vicdanları sızlamıyor. Hilmioğlu ne için yattığını bile bilmiyor” diye konuştu.