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Politika

CHP'Lİ KULKULOĞLU'NDAN SORUŞTURMA SAVCISINA YÖNELİK İDDİA TBMM (A.A) 

26 Aralık 2010 16:29

-CHP'Lİ KULKULOĞLU'NDAN SORUŞTURMA SAVCISINA YÖNELİK İDDİA TBMM (A.A) - 26.12.2010 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmayı yürüten Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Dalan'ın, başka bir yolsuzluk soruşturmasında dinleme ve takibe yakalandığını iddia etti. Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, İsmail Dalan'ın, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten ve tertemiz bitiren şahıs'' olduğunu savundu. Kulkuloğlu, söz konusu Başsavcıvekili'nin, Kayseri'de 4 hafta önce başlatılan ve Ankara'da ''Şeker Operasyonu'' adı altında yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasında dinleme ve takibe takıldığını iddia etti. Şevki Kulkuloğlu, İsmail Dalan ile ''soruşturmanın bir numaralı şüphelisi'' Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ve kardeşi Savaş Özışık arasında, 30 Temmuz 2010 tarihinde geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinin, bant kaydını (tape recording) okudu. Kulkuloğlu, söz konusu görüşmeyle ilgili kayıtlarda, Dalan'ın, Vedat Ali Özışık'a, ''Çok iyi oldu bu iş... Çocuklar girip çıkıyor. Biz de hanım dedi ki bir uğrayalım da Başkan Bey'e teşekkür edelim'' şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü.  Dalan'ın, ''soruşturmanın bir numaralı şüphelisine'' teşekkür etmek için telefon açtığını iddia eden Kulkuloğlu, ''Eşi ile beraber minnettarlığını belirtiyor. Devletinden başka hiçbir yere, kimseye minnet duymaması gereken bu Başsavcıvekili, acaba neyin karşılığında şüpheliye minnettar kalmış? Tek satırlık telefon dinlemelerini bahane ederek bu ülkede Yargıtay onursal başsavcılarının ve bu vatana hizmet etmiş generallerin evini arayan, gözaltına almaya kalkan Cumhuriyet Savcıları bu konuda nerededir?'' diye konuştu.

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