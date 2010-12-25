-CHP'Lİ KULKULOĞLU YENİ BELGELER AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, ''Kayseri'deki yolsuzluk'' iddialarına ilişkin yeni belgeler açıklayarak, ''Sayın Özhaseki, (ifadeleri veren çocuğun ifadelerinden, biri dahi gerçeğe yakın görünüyorsa yarın istifa etmeye hazırım) demişti. işte belgeler ortada namuslu bir insan verdiği sözü tutar'' dedi. Kulkuloğlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulunduğunu ve bu olayların hükümetçe soruşturulmasını istediğini hatırlattı. Söz konusu yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yapılmadığını, rüşvet ve yolsuzluk olayının ''Belediye, Adliye ve Valilik'' üçgeninde kapatıldığını ileri süren Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'nun 17 Temmuz 2007 tarihli Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 26 sayfalık ifadesinde, kendisinin de içinde bulunduğu 17 kişilik bir rüşvet çetesinden bahsettiğini anımsattı. Kulkuloğlu, şöyle konuştu: ''İddiaların sayın Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyu gündemine taşınması üzerine yaptıkları açıklamalarla; Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AKP Grup Başkan Vekilleri ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ve en önemlisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, söz konusu iddiaları reddetme yoluna gitmişler, Sayın Cumhurbaşkanı ortaya kefaletini koymuş ve eldeki delil ve belgelere rağmen sorduğumuz tüm soruları cevapsız bırakmışlardır. İktidarı ellerinde tutan bu şahıslar; yetki ve görevleri olduğu halde olayın aydınlatılmasına dönük şu ana kadar herhangi bir soruşturma başlatmamışlardır.'' İddiaların ardından Özhaseki'nin bir çok televizyon programına katıldığını ve iddiaları reddettiğini belirten Kulkuloğlu, Özhaseki'nin, katıldığı bir televizyon programında ise ''Sonra bir gün biri çıkıp, bir dosya sallıyor. Ya bunu ispatlayacaksınız ya bunun altında kalır cezasını çekersiniz. Şimdi yine ben iddiayla söylüyorum. Oradaki iddialar belli ya! O ifadeleri veren çocuğun ifadelerinden, biri dahi gerçeğe yakın görünüyorsa yarın istifa etmeye hazırım'' dediğini savundu. Özhaseki'nin bu açıklamaları nedeniyle ''gerçeğin kanıtını'' kamuoyuna sunduklarını belirten Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'ya ait 26 sayfalık ifadenin 4. sayfasının, 4. satırından itibaren anlatılan bir petrol istasyonunun ruhsat işlemlerine ilişkin açıklamalarını okudu. Kulkuloğlu, okuduğu Hamurcu'nun ifadesinde, Hamurcu'nun şimdiki adı Belsin Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ olan ait Çavdarlar Petrol'de yaptığı uygunluk kontrolünden alıntılar yaptı. Hamurcu'nun ifadelerinde istasyonun ruhsat işlemlerinin uygun olmadığının açıkça belirtildiğini ileri süren Kulkuloğlu, Hamurcu'nun ifadesinde amirlerinin istasyon sahibiyle 250 milyar lira ve çeşitli hediyeler karşılığında istasyona ''Geçiş yolu izin belgesi''nin tanzim edilmesi konusunda anlaştığını söylediğini belirtti. Kulkuloğlu, Hamurcu'nun ifadesinde ''Bu belge tanzim edildikten sonra dolar halinde toplam 250 milyar lira karşılığı para geldi ve sonra dağıtıldı. Başkanın payı dünürü sarrafa gönderildi'' denildiğini savundu. -''BELGELER ORTADA''- Kulkuloğlu, Hamurcu'nun söz konusu iddialarının Bilirkişi Raporları ve Mahkeme kararıyla da kanıtlandığını belirterek, bu kararları da paylaştı. Kulkuloğlu, söz konusu petrol istasyonunun bir fotoğrafını da göstererek, istasyon yanında kurallara uygun olmamasına rağmen bir hipermarket bulunduğunu da söyledi. Kulkuloğlu, şunları kaydetti: ''Hacı Ali Hamurcu'nun 26 sayfalık ifadesindeki Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki ve diğer belediye görevlileri hakkındaki iddialarından Çavdarlar Petrol'e ait olanların doğruluğunun, Vali Yardımcısı Muhakkik Ali Yener Erçin'in belediyece belirlenmiş bilirkişi raporuna dayanarak hazırladığı raporun yanlışlığının kanıt ve belgeleri ortadadır. Katıldığı televizyon programında Özhaseki'nin iddiayla söylediği sözlerin cevabıdır. Orada ifade ettiği gibi kendisini yarın sabah CHP olarak, sözünün arkasında durabilecek onurlu ve yiğit bir insan olarak istifaya davet ediyoruz. İşte belgeler ortada namuslu bir insan verdiği sözü tutar.'' Kulkuloğlu, söz konusu iddialarına ilişkin belgelerin CHP'nin internet sitesine konulduğunu da ifade ederek, konuyla ilgili yeni belgeleri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.