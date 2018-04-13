CHP'li Köse: En büyük ittifak, kadın ittifakıdır

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, en büyük ittifakın kadın ittifakı olduğunu belirterek, \"Umut var, çünkü kadın var\" dedi.

CHP\'nin kadın kolları başkanları, Antalya\'nın Kemer ilçesinde yarın bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da pazar günü katılacağı toplantı öncesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Antalya İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Köse\'yi, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci\'nin yanı sıra çok sayıda kadın partili karşıladı. Parti binası önünde kadınlara seslenen Fatma Köse, 2019\'daki seçimlerde kadının gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Mücadeleyi büyütmek zorunda olduklarını belirten Köse, \"Birbirimizden güç alarak yolumuza devam edeceğiz. 2019 seçimlerinde kadınların gücünü göstereceğiz. Kadınların birlikteliğine ihtiyaç var. Birlikte olursak iktidar oluruz. En büyük ittifak kadın ittifakıdır. Biz gücümüze inanarak yolumuza devam edeceğiz. Umut var, çünkü kadın var. Kadınların gücüyle bu iktidardan kurtulacağız\" diye konuştu.

Fatma Köse, konuşmasının ardından partiye yeni katılan kadınlara rozetlerini taktı.



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