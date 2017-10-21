CHP'li Köprülü: Derin Çatak Balkan Şehitliği'ne ulaşım için köprü yapılmalı

Mehmet YİRUN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Malkara İlçesi\'ndeki Derin Çatak Balkan Şehitliği\'ne ulaşım için dere üzerine köprü yapılması gerektiğini söyledi.

Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi\'nde, Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Bulgarlar tarafından şehit edilen köylülerin kabirlerinin bulunduğu Derin Çatak Balkan Şehitliği\'nin yolunun bulunmamasına, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, tepki gösterdi. Milletvekili Köprülü, 1\'inci Balkan Savaşları\'ndan sonra Bulgarlar tarafından işgal edilen Trakya bölgesindeki Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi\'nin \'Derin Çatak\' olarak adlandırıldığını söyledi. Köprülü, \"Çevre köylerden işgal sırasında Bulgar tarafından getirilen erkeklerden 11 kişi, bu bölgede şehit ediliyor. Bunun birçok örnekleri Trakya\'nın birçok bölgesinde mevcut. Burası da Bulgar zulmü ve zalimliğine tanık olmuş yerlerden biri. Şehitler bizim için çok önemli. Ddini milli değerlerimizin başında geliyor. Burada bu sahipliği, bu aidiyeti hissetmek hepimiz için çok önemli\" dedi.

Köprülü, Derin Çatak Balkan Şehitliği yoluyla ilgili sorunu birkaç defa dile getirdiklerini ancak sorunun halen çözülmediğini belirtti. Köprülü, şöyle dedi:

\"Baktığımız zaman Malkara Belediyemiz belirli noktalarda çalışmalar yapmış. Temizlik faaliyetlerinde bulunuyor. Birkaç yıldır Derin Çatak Şehitliği ile ilgili olarak anmalar gerçekleştiriyor. Rica, isteğimiz; şehitlerimize yakışan bir şekilde onlara olan şükran borcumuzu da ödemek üzere şuradan geçen dere üzerine prefabrik bir köprü yapılması. Buraya ulaşımı daha kolaylaştıracaktır.\"

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, şehitliğin bakımsız olmasına tepki gösterdi.



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