CHP'li Konak belediyesinde operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla sabah saatlerinde Konak Belediyesine operasyon düzenledi.





Çoğunluğu Fen, Ruhsat, İmar şubelerinde ve itfaiye de görevli 30 kişi sabah erken saatlerinde polis tarafından evlerinden alındı. Rüşvet alıp, vermek, rüşvete aracılık etmekle ilgili olduğu öğrenilen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Konak Belediyesiyle ilgili bazı şikayetler üzerine, Savcı Gök'ün talimatıyla belediyedeki çok sayıda evrak daha önce alınarak, incelenmek üzere uzman kişilere teslim edilmişti.



Ekiplerin belediyedeki araştırmalarının devam ettiği bildirildi.



Başkan ile ilgisi yok



Operasyonun Konak Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Tunçay'la ilgisinin olmadığı belirtildi. Tuncay, yeniden aday gösterilmemişti.



Muzaffer Tunçağ, sabah saatlerinde Konak Belediyesine yönelik başlatılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, kendisine, polisin yaptığı çalışmayla ilgili henüz sağlıklı bir bilginin ulaşmadığını söyledi.



Konak Belediyesinde ruhsat işleriyle ilgili bir takım ihbarların daha önce gündeme geldiğini ve inceleme başlatıldığını, operasyonun da bu konuyla ilgili olduğunu düşündüklerini belirten Tunçağ, şunları kaydetti:



“Konak Belediyesi titiz, dürüst çalışan bir belediyedir, kılı kırk yarar. Bu konuda kendimize güvenimiz var. Tek tük bir şeyler varsa, onlar da ortaya çıkacaktır. Bir şey varsa hesabı verilmeli. Biz de inceleme yapıyoruz.”



Tunçağ, ihbarların tutarlı görünmediğini, “seçim zamanı bulanık atmosfer yaratmaya yönelik” olduğunu öne sürdü.



