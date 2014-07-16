CHP'li Koç'tan Erdoğan'a: Gazze sattığın jet yakıtıyla vurulmuyor mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'a, "Türkiye üzerinden İsrail'e jet yakıtı satıyor musun, satmıyor musun? İsrail jetlerine Türkiye üzerinden satılan jet yakıtıyla Gazze vuruluyor mu, vurulmuyor mu? Hadi bakalım kabadayı..." sorularını yöneltti.

Haluk Koç, 4 eski bakanın yolsuzluk soruşturmasına yönelik olarak şunları söyledi: "17 Aralık'taki pisliklerle ilgili, AKP'nin mecbur kalmasıyla kurulmasına onay verdiği bu soruşturma komisyonu önce üye tespitinde dağlar aştı, bir türlü üye tespitinde bulunamadı AKP, Meclis Başkanı kırk dereden su getirdi, Hükümet Sözcüsü Arınç, utana sıkıla, özgül ağırlık tartışmalarına girerek 'bu kadar da olmaz' deme noktasına geldi.



Sonunda belirlendi. Komisyon toplandı, başkanını seçti, diğer kademelerini oluşturdu, çalışmaya başlayacak, 'Efendim dizin hatası var, bu fezlekeler açılmadan ilgili savcıya gönderilsin.' Kim söylüyor bunu? Aldığı talimat üzerine komisyon başkanlığına getirilen, iyi kötü hukukçu kimliği ile tanınan AKP Milletvekili Hakkı Köylü söylüyor. Utanma deseniz, 'o neydi' diyecekler. 'Yüzünüz kızarmıyor mu?' diyeceksiniz, 'Öyle bir his kalmadı bizde' diyecekler. Amaç ne? Amaç, bir tane müsamere çocuğu gibi meydan meydan dolaşıyor, yalan seanslarına devam ediyor.



Sırf bu cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde bu yaşanan pisliklerle, bunların kahramanlarıyla ilgili kamuoyuna bir malzeme sunulmasın, bir tartışma konusu yapılmasın. Tekrar milletin önüne, ayakkabı kutuları, kasalar gelmesin. 'Saat kaç Zafer Bey?' soruları gelmesin. Bütün dertleri bu."

'Dolarlar yok, gemiler hiç yok'

Erdoğan'ın açıkladığı mal beyanında bir tane oturacak evi bile olmadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti: "Kardeşim o Kısıklı'da bir ada içerisinde sıra sıra villalar kime ait? Tapu da yok. Şehrizar villalarında sıfırlanmayan paralarla alınan villalar nerede? Urla'daki, Çatalca'dakiler nerede? Mal mülk yok. Bir lokma bir hırka, garip gureba. Evlere sığmayan dolarlar yok, gemiler hiç yok. Ticaret dehası gencecik mahdumlar, damatlar, enişteler bunlar hiç yok. Diğer kadrolara hiç girmiyorum."

Haluk Koç'un Başbakan'a yönelttiği sorular

Koç, Başbakan Erdoğan'ın Koç, şu sorulara yanıt verilmesin istedi: "Türkiye üzerinden İsrail'e jet yakıtı satıyor musun, satmıyor musun? İsrail jetlerine Türkiye üzerinden satılan jet yakıtıyla Gazze vuruluyor mu, vurulmuyor mu? Hadi bakalım kabadayı... Milleti meydanlara toplayıp iftar öncesi baymayı biliyorsun. Şunu açıkla bakalım. Türkiye üzerinden silahlandırılan IŞİD terör örgütüne, o silahları verdirip, Ramazan, mübarek günde, bu coğrafyada Müslüman kanı dükülüyor mu, dökülmüyor mu? Senin elin dökülen kana bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu?



Büyük Orta Doğu Projesi ile planlanan Müslüman ülkelerin kanını dökme, sınırları değiştirme projesinin eş başkanı kimdi? Sen değil miydin? Utanacak yüzü olanlar bu gerçekler karşısında bırakınız cumhurbaşkanı adayı olmayı, bulunduğu görevden de çekilirler bir kenara saklanırlar. Böylece belki de ileride insan hakları mahkemelerinde savaş suçlusu olarak yargılanmaktan da kurtulurlar. Aldığımız haberlere göre El Beşir ihtiyaç duyulursa sana sığınma ve oturma hakkı verecekmiş. Zaten muhatapların belli dünyada."