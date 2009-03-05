CHP’li Kocaoğlu: İzmir’de fark atacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Aziz Kocaoğlu, 29 Mart yerel seçimlerini büyük farkla kazanacaklarını savundu.





İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aziz Kocaoğlu, Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın seçim bürosunun açılışına katıldı.



Seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kocaoğlu, yerel seçimlerin en önemli özelliğinin kadınların evlerinden çıkarak siyasette ağırlıklarını koymaları olduğunu belirtti.



Partililerden seçim gününe kadar hiç durmadan çalışmalarını isteyen Kocaoğlu, "Bu seçimi öyle büyük bir farkla kazanacağız ki rakiplerimiz bir daha dönüp İzmir'e bakamayacaklar" dedi.



Geride kalan 5 yıllık süreçte Balçova'ya önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Kocaoğlu, şunları kaydetti:



"Çakalburnu'na insanlar giremiyordu, moloz yığınlarıyla kaplıydı. Bu alanı ağaçlandırarak, Kültürpark'tan sonra en büyük parkı yaptık. Balçova arsa mağdurlarının 30 yıllık sorununu çözdük. Jeotermal enerjiyi yaygınlaştırdık. İzmir'in kalkınması, büyümesi ve zenginleşmesi için İnciraltı'nın planlanması gerekliydi. Bunu da çözdük. Burada kurulacak termal sağlık merkezleri, hastaneler, geriatri merkezleri ve kongre merkezleri ile on binlerce gencimiz iş imkanına kavuşacak."



Aziz Kocaoğlu, partisinin Konak adayı Hakan Tartan'ın, Basmane Meydanı'ndaki seçim bürosunun açılışına da katıldı.





