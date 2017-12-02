CHP'li Koç: Türkiye bütün pisliklerden arınmak zorunda

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-ANKARA\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, \"Türkiye bütün bu pisliklerden, kokuşmuşluklardan arınmak zorunda. Türkiye bunlara layık değil\" dedi.

CHP\'li Haluk Koç, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığının 11\'inci olağan kongresine katıldı. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kongreye ayrıca AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve delegeler de katıldı. Tek listeyle yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Hacı Mahmut Ayan delegelerin tamamının oyunu alarak 3\'üncü dönem için ilçe başkanlığına seçildi.

\"NEREDE KALDI HAYSİYET\"

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye\'de 4 yıl önce pis kokuların geldiğini söyleyen Koç, \"Mecliste \'yüce divana gidin hesabını verin\' diye dediğimizde Zafer Çağlayan kürsüye çıkıp, \'eğer Zafer Çağlayan bir kuruş rüşvet almışsa bu Cumhuriyet Halk Partililer alçaktır, şerefsizdir, namerttir, müfteridir\' diyerek ağzından tükürükler saçarak bağırdığı geceyi hatırlıyorum. Nerede kaldı namus, nerede kaldı şeref, nerede kaldı haysiyet. Hakim tuttunuz, savcı tuttunuz aklandınız. 3 yıl sonra rüşvet veren bir şaklaban çıktı bir Amerikan Mahkemesinde benim devletimi, ülkemi yöneten bir bakana ,\'ben 50 milyon avro verdim\' diyor. Yüzünüze, gözünüze dursun daha ne diyelim. Sonra da çıkıp \'bize komplo kurdular\' diyorlar. Niye komplo kursunlar, hırssızlığın millisi olur mu, yolsuzluğun millisi olur mu sevgili arkadaşlar. Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez. Ya hep aynı yerden duman çıkıyor, hep senin etrafından, senin adamlarından duman çıkıyor. Niye CHP\'li birinden çıkmıyor, niye benden çıkmıyor, niye Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan çıkmıyor\" dedi.

CHP\'li Koç, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı belgeler ile ilgili yöneltilen soruya ise, \"Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni yapmıştır, olay ortada. Bütün berraklığıyla ortada. Bunlar 3 yıl 4 yıl öncede rüşvet alınmadığını söylüyorlardı, hatırlıyorsunuz. O zaman kurmaca bir takım yargı düzeneğiyle ya da mecliste parmak çoğunluğuna dayanan soruşturma komisyonlarıyla güya aklandıklarını sanmışlardı. Ama maalesef gerçek bütün açıklığıyla karşımıza çıkmış bulunuyor. Benzer bir süreç olmasın istiyoruz. Türkiye bütün bu pisliklerden bu kokuşmuşluklardan arınmak zorunda. Türkiye bunlara layık değil. Genel Başkanımız açıkladı. Ortada milyonlarca avro var, açıklanması gereken resmi belgeler ver. Orijinal dekontlar var. Yurtdışına yabancı para transferiyle ilgili belgeler var her şey ortada\" şeklinde cevap verdi.

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