CHP'li Koç: Sulh ceza hâkimliklerine yapılan atamalar tezgâh

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, aralarında 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını da yapan polis amirleriyle ilgili arama ve yakalama veren ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “cemaat ile mücadele sürecini onlar götürecek” dediği sulh ceza hâkimleri hakkında, "Biri, Reza Zarrab ve bakan çocuklarını tahliye eden İslam Çiçek. 3 No’lu ceza hakimi olarak atandı. Süleyman Aslan, bu kişinin de içinde bulunduğu 6 kişiyi serbest bırakan Hulusi Pur’u 2 No’lu ceza hakimi olarak atadılar. 4. ceza sulh ceza hakimi olarak Süleyman Aslan’ın mal varlığına konulan tedbir kararını kaldıran Recep Uyanık getirildi. Tezgâh bu" dedi.

Sulh ceza mahkemelerinin kaldırılarak yerine sulh ceza hakimliğinin getirilmesiyle özel yargı oluşturulduğunu belirten Koç, “Tek hakim var. Kim işaret edildi ise siyasi otorite tarafından, kim hedef gösterilirse artık o kişinin gözaltına alınması, tutuklanması, mal varlığına el konulması bu kişilerin tek başına vereceği karara bağlı.” dedi. Haluk Koç, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda çıkarılan ve özel yetkilerle donatılan sulh ceza hakimliklerine çok tartışılacak atamalar yapıldığını da vurguladı. Koç, “Biri, Reza Zarrab ve bakan çocuklarını tahliye eden İslam Çiçek. 3 No’lu ceza hakimi olarak atandı. Süleyman Aslan, bu kişinin de içinde bulunduğu 6 kişiyi serbest bırakan Hulusi Pur’u 2 No’lu ceza hakimi olarak atadılar. 4. ceza sulh ceza hakimi olarak Süleyman Aslan’ın mal varlığına konulan tedbir kararını kaldıran Recep Uyanık getirildi. Tezgâh bu.” şeklinde konuştu.

Haluk Koç, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten polislerin gözaltına alınmasına da sert tepki gösterdi. Koç, “Bütün dünyada polis hırsızı kovalarken Türkiye’de işler tersine döndü. Sabaha karşı, kelepçeler, medya servisleri, itibarsızlaştırmalar… Şimdi bugün ‘inlerine giriyoruz’ naraları atanların, yarın aynı şekilde inlerine girileceğinden şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Haluk Koç, Başbakan Erdoğan’ın TİB’in yetkilerini MİT’e devretme yönündeki açıklamalarını da “Demokratik bir ülkede başbakan sıfatı taşıyan bir kişi TİB uhdesindeki görev alanını ülkenin istihbarat teşkilatı görev kapsamına sokma niyetini ifade edebilir mi?” sözleriyle eleştirdi.