CHP'li Kılıç'tan hükümete 12 Deniz Feneri sorusu

CHP MYK üyesi Ali Kılıç, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili yeni iddialar ortaya attı, belgeler gösterdi. Kılıç, "Dava sürdüğü için açıklama yapmam yasak" dedi, iddialarını 12 maddede soru sorarak sıraladı.



En dikkat çekici soru, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünden bağış alıp almadığıyla ilgiliydi. Kılıç buna dair belgeyi de gazetecilere gösterdi. RTÜK Başkanı Zahit Akman da Kılıç'ın iddialarının odağındaydı.



Ali Kılıç, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, “Almanya'da yüzyılın soygun hareketi" olarak nitelendiğini hatırlatarak Deniz Feneri davasıyla ilgili bilgiler verdi.



Kılıç, açıklama yapmak üzere elinde 4 Deniz Feneri klasörüyle salona geldi.



Şimdiye kadar yöneltmiş oldukları sorulara herhangi bir yanıt alınamadığını, tam tersine kendilerini yıldırmak amacıyla karşı davalar açıldığını kaydeden Kılıç, bu davaların da halen Türk yargısının gündeminde olduğunu belirtti ve aradan geçen zamanın kendilerini haklı çıkardığını dile getirdi.



Deniz Feneri'nde 2'nci dalganın geleceğini daha önce kestirmiş olmalarına da dikkat çeken Kılıç, bu dalgaya start verildiğini ifade etti ve Bülent Arınç'ın iki gün önce yapmış olduğu “birkaç edepsizin işi" açıklamalarına da değindi:



Arınç ne diyecek?



CHP'li AKP'li Bülent Arınç'a da şu soruyu yöneltti:



"Alman yarıgısına göre, yurtdışında tutuklananlar ve cezasını çekenler, sadece birer piyon. Şimdi eğer bu piyonlar edepsiz ise, ki yine yargıca göre söylüyorum; esas ana sorumluları Türkiye'de demişti Alman yargıçları, o zaman sayın Arınç, Türkiye'deki ana sorumlular için hangi ifadeyi kullanacaktır, onu doğrusu merak ediyoruz."



Sürmekte olan dava hakkında açıklama yapmanın yasak olduğuna dikkati çeken CHP'li Ali Kılıç, doğrudan açıklama yapmak yerine, iddialarını sorularla dile getirmeyi yeğleyeceğini söyledi ve dava ile ilgili olarak 12 soru yöneltti:



Hükümete 12 Deniz Feneri sorusu



1- Deniz Feneri Derneği'ne, Müslüman Kardeşler Örgütü bağış yaptı mı?



2- YİMPAŞ dosyası Man Heim kentinden alınarak Deniz Feneri dosyasıyla birleştirildi mi?



3- Kanal 7 Almanya Deniz Feneri paralarıyla mı finanse edildi?



4- Zekeriya Karaman soruşturmayı yürüten Alman Başkomiser Alexander Böhm'ü Türkiye'ye gizli gelmesi için davet etti mi?



5- Zekeriya Karaman, Almanya Deniz Feneri baskınından sonra “Nuri Yılmaz" kod adıyla mail adresi kullandı mı?



6- Nostalji 75 mail adresi kime aittir?



7- Kanal 7 adına yapılan vize başvurularında Deniz Feneri mührü kullanıldı mı?



8- Zekeriya Karaman, Kanal 7 için Mehmet Gürhan'a, danışmanlık ücreti adı altında her ay 9 bin euro ödeme sözleşmesi yaptı mı? Yaptıysa, bu ücreti hangi hesaba yatırdı, vergisi ödendi mi?



9- Almanya Deniz Feneri'nin Türkiye'deki personeli ve ofisi olmadığına göre, sahte ve aynı imzalar olduğu kriminal laboratuarda ortaya çıkan alındı ve teslimat belgelerini, Türkiye'deki Deniz Feneri yöneticileri mi organize etti? Bu faturaları kesen kuruluşlardan sadece bir tanesi olan Anadolu Tekstil'in sahibi, Zekeriya Karaman'ın bacanağı mı?



10- Türkiye Deniz Feneri, aynı adı ve aynı logoyu kullanan Almanya'daki Deniz Feneri Derneği hakkında, isim hakkıyla ilgili herhangi bir dava açmış mıdır?



11- Hakkımda hiçbir soruşturma yoktur diyen RTÜK Başkanı Zahid Akman, Alman savcının “El izini alın, işyerini basınö şeklindeki adli yardım talebinden sonra istifa etmeyi düşünüyor mu?



12- Aytaç firması, kurban kesmek için Deniz Feneri'nden para aldı mı? Aldıysa ne kadar aldı, karşılığında kaç kurban kesildi?



"950 milyon euro bağış toplandı"



Bu konularla ilgili bilgi ve belgeleri önümüzdeki günlerde açıklayacaklarının bilgisini de veren Kılıç, şimdilik bu soruların yanıtlarını bekleyeceklerini söyledi.



Alman makamlarına ulaşan ve 15 Aralık 2006 tarihini taşıyan belgeye dayanarak, Deniz Feneri Derneği'nin, son 9-10 yıl içerisinde 900 milyon euro bağış parası topladığını ifade etti.



Kılıç, aynı belgeye dayanarak, bu paranın büyük çoğunluğunun Türkiye'ye aktarıldığını ve burada bir siyasi partinin finansal olarak desteklendiğini kaydetti.



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, “Müslüman Kardeşler Örgütü'ne yapılan bağışla ilgili bir belge olup olmadığıyla" ilgili bir soru üzerine, sormuş olduğu sorularla ilgili bütün belgelere sahip olduklarını belirtti ve Müslüman Kardeşler'le ilgili belgeyi de basın mensuplarına gösterdi.



Müslüman Kardeşler'den aktarılmış olan paranın miktarıyla ilgili bir soru üzerine ise Kılıç, bu durumda miktarın hiçbir önemi olmadığını ama önemli olanın uluslararası platformda terörist olarak kabul gören bir oluşumun, kamu yararına faaliyet göstermesi planlanmış olan bir yardım kuruluşuyla ilişik halinde olması olduğunu kaydetti.



Davaya konu olan isim ve belgelerin tümüne sahip olduklarını belirten CHP'li Kılıç, sorduğu sorulara verilecek cevapların ardında, söz konusu isim ve belgeleri de açıklayacaklarını dile getirdİ.