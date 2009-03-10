CHP'li Kılıçdaroğlu’na billboard tuzağı!

Bu sabahtan itibaren İstanbul billboardlarında ilginç bir kitap ilanı yayınlanmaya başladı. Billboardlarda Kılıçdaroğlu’nu suçlayan bir kitabın tanıtımı, Kılıçdaroğlu'nun seçim ilanları ile yan yana yayınlanıyor.“Dosyacı Kemal'in Dosyası" adlı kitap, Kılıçdaroğlu'nun SSK’yı yönetirken örgüt üyelerini işe aldığı, yakınlarına ihalelerde rant sağladığı ve bölücü olduğu, Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendiği ileri sürülüyor.Billboardlara ilan vermek için aylarca önce rezervasyon yapılıp astronomik rakamlarla yayınlanan ilanların nasıl olup da Kılıçdaroğlu'nun verdiği ilanlarla yan yana geldiği soru işareti yarattı.İlanlarda adresi ve telefonu bulunmayan, ama Açık Kitaplar Yayınevi'nden çıkan kitabın yazarının müstear isim kullanan ve Ankara'da ikamet eden Akif Bülent olduğu ileri sürüldü. Bülent, aynı zamanda Ankara merkezli birincikuvvet.com isimli internet sitesinin de yazarı.