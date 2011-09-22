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Politika

CHP'li Keskin'den Bakan Dinçer'e soru önergesi

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

22 Eylül 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA


CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için Bakanlıkça hazırlanıp, ilköğretim öğretmenlerine gönderilen kılavuz kitaplarından, Atatürk’ün resmi, Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı niçin çıkartılmıştır" diye sordu.

Keskin’in soru önergesinde dikkat çektiği konular şöyle:

-Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası'nda KHK ile yapılan değişiklikle Bakanlığın görevleri arasında yer alan "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenci yetiştirme ve Cumhuriyetin niteliklerini benimsetme' ibaresi yasadan çıkartılmıştır. Bu ibare yasadan niçin çıkartılmıştır? Yapılan değişiklikle ne amaçlanmaktadır?

-Önümüzdeki ders döneminde öğrenciler hangi ilkeler doğrultusunda eğitilip yetiştirilecektir?

-2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için Bakanlıkça hazırlanıp, ilköğretim öğretmenlerine gönderilen kılavuz kitaplarından, Atatürk'ün resmi, Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı niçin çıkartılmıştır?

-Bu yeni düzenleme ile Cumhuriyetin ideolojik ve felsefi temellerinin ortadan kaldırılması mı amaçlanıyor?


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