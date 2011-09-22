CHP'li Keskin'den Bakan Dinçer'e soru önergesi

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi
22 Eylül 2011 03:00
HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA
CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için Bakanlıkça hazırlanıp, ilköğretim öğretmenlerine gönderilen kılavuz kitaplarından, Atatürk’ün resmi, Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı niçin çıkartılmıştır" diye sordu.
Keskin’in soru önergesinde dikkat çektiği konular şöyle: