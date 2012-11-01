CHP'li keskin o fotoğrafı paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Ulus'taki 29 Ekim yürüyüşünde polisin kendisine fiziki şiddet uyguladığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim’deki izinsiz yürüyüşte yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu ifade ederek, bu olayların tek sorumlusunun polis ve halkı karşı karşıya getiren AK Parti iktidarı olduğunu savundu. Sürekli milli irade ve milli egemenlikten söz eden AK Parti’nin, en doğal hakkını kullanan halka yönelik önce fiziki şiddet kullandığını, sonrasında da yürüyüşe katılanları terörist göstermeye çalışarak sözlü şiddete başvurduğunu belirten Keskin, 29 Ekim’de CHP milletvekillerine yönelik de akla, mantığa ve insan vicdanına sığmayan bir fiili saldırı gerçekleştiğini kaydetti. Bu çirkin saldırının sonrasında yaşananların ise ayrı bir “garabet” olduğunu ifade eden Keskin, Başbakan Erdoğan’ın yürüyüşün ardından “polisler görevini yapmadı” diyerek açıkça hedef göstermeye devam ettiğini, İçişleri Bakanı’nın da polise yönelik bir saldırıdan bahsederken halka ve milletvekillerine yönelik saldırıya sessiz kaldığını belirtti.

'Yetkililer göreve'

Başbakan ve İçişleri Bakanını görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Keskin, “Mitingde halkla ve milletvekillerine karşı zor kullananlar acil bir biçimde tespit edilmelidir. Tespit edilen bu kişiler hakkında soruşturma açılmalıdır. Farklı şehirlerimizden Ankara’ya gelmek isteyen ama engellenen vatandaşlarımıza zorluk çıkan görevliler hakkında inceleme başlatılmalıdır. Başbakan ve İçişleri Bakanı polisin gelişi güzel ve keyfi müdahalelerde bulunmasının önüne geçecek bir irade ortaya koymalıdır” dedi.

Fotoğraf paylaştı

Açıklamasında boğazının sıkıldığını gösteren bazı fotoğrafları da paylaşan Keskin, “Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak geçen bu yasaklama girişimi ve ardından bize ve halka yönelik şiddetin fotoğrafını sizinle paylaşıyorum. Ben Ana muhalefet partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili olarak yaşadıklarımı, gördüklerimi bu fotoğrafla sizinle ve halkımızla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

'AKP genel merkezimizi gözetliyor'

Kendilerinin bütün bunları yaşarken olayda yaralandığı söylenen Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz’ın kendilerine yönelik saldırıları engelleme doğrultusunda hiçbir çaba göstermediğini iddia eden Keskin, ilginç bir iddia bulundu. Keskin, iktidarın CHP Genel Merkezinin önüne gönderdiği sivil polislerle partiyi gözetlediğini ileri sürerken, “AKP iktidarı, bu saldırının sorumlularını bulacağına Ana Muhalefet partisinin genel merkezinin önüne sivil polisleri yollayarak partimizi gözetlemeye çalışıyor. Bütün bu kara lekeler AKP’nin onurudur” dedi.