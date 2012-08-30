CHP'li Keskin, BDP'nin '400 km' iddiasını Erdoğan'a sordu

CHP'li Adnan Keskin, Başbakan Erdoğan'a BDP'nin 'PKK 400 kilometrekareyi denetliyor' iddiasını sordu. Keskin Başbakan'ın bu iddia için 'Hayal. BDP'nin PKK ile aynı çizgide propaganda yapma amacıyla bunları yapıyor' dediğini söyledi.

Ankara ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümü kutlamalarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile sıcak sohbeti dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Başbakan’a "Şemdinli-Çukurca arasındaki 400 kilometrekarelik bölge PKK denetiminde mi?" diye sorduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, bir partilinin kızının nikah törenine katılmak için geldiği İzmir ’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı uzun sohbette neler konuştuklarını anlattı. Keskin, Başbakan Erdoğan ’ın kendisine açtığı davanın sonuçlandığını ve birkaç gün önce 7 bin lira ödediğini de vurgulayarak, sohbette bunu gündeme getirmediğini söyledi. Başbakan’a BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ’ın Şemdinli- Çukurca arasındaki 400 kilometrekarelik bölgenin PKK denetiminde olduğu yönündeki açıklamanın ne kadar gerçek olduğunu sorduğunu belirten Keskin, şunları söyledi: "Demirtaş, orada da çok iddialı bir cümle kurmuştu. İnanmayanlara ’beraberce gidelim orayı izleyelim’ demişti. Ben de bunu sordum. BDP ’nin Genel Başkanı, Türkiye ’de PKK ’nın bir alan hakimiyeti kurduğuna ilişkin bir iddiası var. Bakanlarımızla beraber Hakkari ve Şırnak’ta bir inceleme yapmanız gerektiğini öngörüyor. Bu çok vahim bir iddia. İddialı bir söz’ dedim. Başbakan bunun doğru olmadığını bunun hayali bir iddia olduğunu söyledi. O sayıdaki bir insanla hakim olmanın madden mümkün olmadığını BDP ’nin, PKK ile aynı çizgide propaganda yapma amacıyla bunu söylediğini vurguladı."

‘7 bin lira ödedim ama tatlı tatlı sohbet ettik’

Keskin, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak 21 kasım 2011 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nde yaptığı açıklamada, Başbakan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davayı kaybettiğini; bunun için bir hafta önce de Başbakan’a 7 bin lira tazminat ödediğini hatırlatarak, bunu sohbette gündeme getirmediğini söyledi. Keskin, "Başbakan beni hakaretten mahkemeye vermişti. Davayı kazandı bir hafta önce de icraya verdi ve 7 milyar lira para tahsil etti. Ona rağmen de tatlı tatlı sohbet ettik. Onu dile getirmedim. Hoş bir şey olmazdı. Yüksünme nedeni yapmadım. Onu hiç ödememiş gibi dostça davrandım kendisine" dedi.

'Türkiye ’nin sivil direnişe ihtiyacı var'

CHP ’nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Zafer Bayramı’nda bazı illerde çelenk koyma krizi yaşandığının hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sorun yaşanabilir. Dünyada hiçbir güzellik diyet ödemeden kazanılmamıştır. Demokrasi insanların ödediği diyet ölçüsünde ayakta kalan bir müessesedir. Bugün demokrasinin güzelliklerini yaşatmak istemeyen bir siyasi otoriteye karşı, bu devleti kuran, ülkeye demokrasi getiren köklü dönüşümlere imza atmış bir partinin mensubu olarak diyet ödemekten çekinmeyiz. Bizim örgütlerimizin çelenk koymasına engel olan düzenlemeyi yapanlar utansın. Biz bu uğurda verdiğimiz kavgadan gurur duyarız. Örgüte talimat verdik, kutluyorum onları. Kimse Türkiye ’de CHP ’nin demokrasi ve cumhuriyetin temel değerleriyle ilgili uygulamalarla ilgili ninni söylemesini beklemesin. Bundan sonra CHP yapması gereken dirençleri gösterecektir. Türkiye ’nin böyle bir başkaldırıya ve sivil direnişe ihtiyaç vardır. Türkiye ’nin simgesel günlerini insanların zihinlerinden silerek toplumu dönüştürme projesini uygulamayı hedef edenlerin karşısında cumhuriyetle kazandığımız yaşam biçimini koruma iddiasında kararlı olan CHP bu konuda üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmekten çekinmeyecektir."

Keskin markaj

CHP ’nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, ilk kez geldiği İzmir ’de havalimanında yaklaşık 300 partili tarafından karşılandı. Yerel seçimde adaylık düşünen partililerden Murat Öncel, Semra Aksakal, Tacettin Bayır, Zikri Dursun’un yanısıra Karabağlar, Menemen, Ödemiş, Narlıdere, Gaziemir, Bornova belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, havalimanında çift sıra olarak Keskin’le tokalaştı.

Bu arada aynı uçakla özel bir işi için gelen Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk de bazı CHP ’lilerle selamlaştı.