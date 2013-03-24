CHP’li Kesimoğlu: 24 saatimiz kontrol altında; dinleniyoruz, izleniyoruz, arşivleniyoruz

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM yasa dışı dinlemeleri araştıran Böcek Komisyonu’nun CHP’li üyesi Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, “Ben milletvekillerinin 24 saatinin kontrol altında olduğuna inanıyorum. İzleniyoruz, dinleniyoruz ve arşivleniyoruz” dedi.

Milletvekillerinin odasında böcek olduğunu düşündüğünü vurgulayan Kesimoğlu, “Odamda, bir tarama yaptırmadım. Bugün bulsak yarın yeniden koyarlar” diye konuştu. Kesimoğlu, TİB, MİT ve Emniyet ve komisyona gelen tüm ilgililerden edindiği izlenime de dikkat çekerek, Türkiye’de yasa dışı dinleme yapıldığını söyledi.

“Devletin içinde çöreklenmiş bir çete var. Yasa dışı dinleme, izleme yapıyorlar” diyen Kesimoğlu’nun, Böcek Komisyonu’yla ilgili gözlemleri ve değerlendirmelerine ilişkin T24’e sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Milletvekillerinin dinlenip, izlendiğini, odalarında ‘böcek’ olduğunu söylüyorsunuz? Kim niye yapıyor?

Devletin içinde çöreklenmiş bir çete var. Yasa dışı dinlemeleri kolluk güçleri yapıyor. Tanınmış olsun, olmasın ne iş yaptığı önemli değil. Göze batmayan bir milletvekili olabilir. Yarın göze batacak bir milletvekili olabilir. Menfaatlerine dokunacak bir noktaya gelebilir. İşte o zaman geçmiş arşivi açığa çıkarılır. Bunları yapanlar günü geldiğinde ortaya çıkarıyorlar. 12 Eylül referandumundan itibaren bu ülkede hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geçerli. Hukuk evrensel kurallar çerçevesinde karşılık bulmuyor. Evrensel hukuk da delilden suçluya gidilir. Biz de şüpheliden delil yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da dinleyerek, izleyerek iddialarını delile götürebilecek çaba içini giriyorlar. Gayri ahlaki, gayri hukuki ne kadar hukuksuzluk varsa onu görüyorum.

TİB- Emniyet ve MİT yasa dinlemeleri reddediyor?

Ama biz biliyoruz ki; yasa dışı dinlemeleri kolluk güçleri yapıyor. Sayın Deniz Baykal’ın, MHP milletvekillerinin başına gelenler. Nasıl bu tespitler yapılabiliyor? Emniyet bize, ‘Bu soruları yönlendirdiğimizde’, ‘basit aletlerle elde edilebilir’ yanıtı verdi. Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Devletin içinde yapılaşmış yasa dışı dinleme yapan çeteler var. Ben, ‘Emniyet İstihbarat Dairesi’nde envantere kayıtlı olmayan ve yasa dışı dinlemede kullanılan cihazlar var mı’ diye sordum. ‘Yok’ dediler. Bir önceki yasama döneminde yasa dışı dinlemeleri araştıran CHP’li arkadaşımız Tacidar Seyhan’ın başına gelenler nedir o zaman. Arkadaşımızın milletvekiliyken izlenmiş fotoğrafları var. Dinlenmiş tapeler var. Hanefi Avcı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldığında odasından geçmiş tarihlere ilişkin dinleme tutanakları çıktı. Bunu nasıl açıklayacaklar. Kendilerine sorduk. Somut ve spesifik konularda ‘bilmiyoruz’ diyorlar. Ama ortada da böyle gerçeklikler var.

Hanefi Avcı, Emine Ülker Tarhan gibi birçok ismi dinleyeceksiniz?

Komisyonda görev yapanların bu konuda önemli birikimleri var. Her şeyi araştırıyoruz. Bize verilen bilgilerle yetinmiyoruz. Araştırma yapıyoruz. Çok sayıda bilgi ve belge geliyor. Gücü desteği kimden alıyor nasıl alıyorlar onlara ulaşmaya çalışacağız. Eski MİT ve Emniyetçi Hanefi Avcı, Emin Arslan gibi isimleri dinleyeceğiz. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’dan bilgi alacağız. Komisyonda ‘teknik’ ve ‘dinleme’ alt komisyonları kuruldu. Teknik alt komisyon GSM şirketleriyle görüşecek. Yani, biz bu işi ortaya çıkarmak ve bundan sonra yasa dışı dinleme olmasın istiyoruz. Bunu yapamazsak, komisyon yasa dışı kurumları aklama biçimine dönüşebilir.

Ergenekon gibi kritik davalar var. Bazı cezaevlerinin dinlendiğini düşünüyor musunuz?

Olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ergenekon duruşmasına defalarca gittik. Orada, uzatılan mikrofonlarla herkes dinliyor ve kaydediyorlar. Dolayısıyla o hücrelerde öyle bir tertibatın olduğunu düşünüyorum. Olmaması mümkün değil. Yani insanın mahremine evine işine böyle tertibatı düzenleyen anlayış kendi elindeki bir kişilere haydi haydi yapar. Tutuklu, hükümlüler kendi elinde. Oradan bir şeyler elde etmek amacıyla. Ama ben bunun iyi niyetli bir girişim olmadığını düşünüyorum.

İstihbaratçılar size göre birbirlerini dinliyor mu?

MİT dedi ki bizde mevzuat bir şey olmaz. Ben de o zaman ‘Mehmet Eymür, bir ve ikinci MİT raporlarını çıkardı. Bunları nasıl çıkardı’ diye sordum. ‘Bunu nasıl açıklıyorsunuz’ dedim. Ses yok. TİB Başkanlığı’nda Teknik Daire Başkanlığı yapan kişi şu anda MİT’te Daire Başkanı. 2012 yılının Eylül ayında bu göreve gelmiş. Benim elimde, O’nun dinlendiğine ilişkin karar var. Adil Serdar Saçan dinlemiş. Ben komisyonda kendisine ‘Ne zamandan beri MİT’te çalışıyorsunuz? Daha önce başka kurumda çalıştınız mı? Dedim. Şaşırdı? ‘Mesela TİB’de çalıştınız mı?’ dedim. Kızardı. Ben oyum dedi. Dinlendiğinden haberi vardır. Bana göre herkes birbirini dinliyor gözüküyor. Daha önceki dönemlerden Sarmusak olayı vardı. Birini izliyor. Hala yapıyorlar.

Size ne tür bilgi ve belgeler gönderildi?

Yargı kararlarının şekil şartları var. Şüphelinin adı, suçun türü gibi birçok bilgi olması lazım. Benim elimde çeşitli tarihlerde alınmış yargı kararları var. Birinde, adı var, soyadı yok. Bir tanesinde isim yok, suçun türü yok. 25 telefon var. Hâkimleri dinlemişler. Dinlemeyle ilgili alınan karar mevzuata uygun ama onun ekine baktığımızda hâkimlerin özel hayatına ilişkin notlar var. Bilmem kim dedikodu yapmış, arkadaşlık etmiş, yüzümün kızardığı özel hayatla ilgili bilgiler var. Epeyce akış var.