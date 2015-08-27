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Politika

CHP'li Kesici ret mektubunu iletti: Kendilerine çok renkli bir hayır cevabı verdim

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Davutoğlu'nun bakanlık teklifini reddetti

27 Ağustos 2015 23:50

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümetinde görev alması için bulunduğu öneriyi reddetti. Kesici, "Kendilerine çok renkli bir hayır cevabı verdim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu’nun hükümette görev alması için yazılı öneride bulunduğu CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Washington ziyaretini apar topar bitirerek saat 17.00’da İstanbul’a döndü. Saat 18.00 uçağı ile Ankara’ya hareket eden Kesici teklifi reddettiğini şu sözlerle anlattı:

“Amerika’daydım. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ile sürekli temas halindeydim. Yaklaşacağım saati bildirdim. Başbakanlık evrak ve arşivlerini beklettiler. Kendilerine çok renkli bir hayır cevabı verdim. 15 dakika içinde de Başbakanlık’a yazılı cevabım ulaşmış olacak.”

 

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