CHP'li Kesici, Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Cumhuriyet'e açıklamada bulunan İlhan Kesici, "Ben bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir" ifadelerinde bulundu.