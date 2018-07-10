CHP'li Kesici: Cumhuriyetimizin 3. Dönemi başladı, ilelebed payidar olsun

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yemin etmesiyle yeni hükümetin göreve başlamasına ilişkin olarak “Cumhuriyetimizin 3. Dönemi başladı. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun” dedi.

Twitter adresi üzerinden Erdoğan’ın yemin görüntülerini paylaşan Kesici, yeni dönemin ‘hayırlı’ olmasını dileyerek, “Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun” dedi.