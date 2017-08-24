CHP'li Kazım Arslan: Atlet, alın teri döken insanların kullandıkları giysidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’nde karavanda kızı ile yemek yediği sırada çekilen fotoğrafı, iktidar çevrelerinde eleştiri konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fotoğrafa "Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, ‘vatandaş filanca’. Bu benim vatandaşıma hakarettir" sözleriyle tepki gösterirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye” sözlerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin sorusuna ‘siyaseti iç çamaşırı seviyesi düşürmemek lazım’ yanıtı verdi. Bu tartışmalarla Çanakkale’de 4 günlük ‘Adalet Kurultayı’na girecek olan CHP’nin tekstilci milletvekili Kazım Arslan da katıldı. Arslan “Beyaz atlet her erkeğin kullandığı bir giysidir. Alın teri döken insanlar, bağda, bahçede, sanayide çalışanlar gömleklerini çıkarıp atletle çalışırlar” değerlendirmesini yaptı.

Tarlada, bağ ve bahçede çalışan insanların özellikle yaz aylarında sıcak nedeniyle gömleklerini çıkarıp böyle çalıştıklarını söyleyen Arslan, ”Genel başkan Adalet Yürüyüşü ile birlikte hem yorgunluğunu üzerinden atması hem de rahat bir nefes alması açasından gömleğini çıkardıktan sonraki bir görüntüsü, bunda yadırganacak bir şey yok” dedi.

Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Bundan güzel bir şey olamaz, bu tamamen, halkın genelde benimsediği bir görüntü. Bundan yadırganacak bir şey yok. İnsan yerine göre çok şık giyinebileceği gibi yerine göre atletle dolaşabilir. Hatta sanayiye gittiğiniz zaman çırakların ve bazı ustaların gömleklerini çıkarıp atletle çalıştıklarını görürsünüz. Yazın atletle çalışırlar. Alınteri döken insanların tarlada, bağ ve bahçede sanayide atlet giydiklerini hepimiz biliriz. Atlet rahat olması açısından tercih edilir.”