CHP'li Kayışoğlu: Kanser teşhisi koyulanlar malulen emekli edilsin

Bursa Kanser Derneği'ni ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Adı bile ürkütücü olan hastalıkla mücadele eden kanser hastalarına devlet, daha hassas olmalı" dedi. Kayışoğlu, "Kanser teşhisi koyulanlar, malulen emekli edilmeli" önerisini yaptı.

Kayışoğlu, Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ve kanserle mücadele edenler ile bir araya geldi. Kanser hastalarının sorunlarını dinleyen Kayışoğlu, "Anlatılanlar, şunu gösteriyor. Devlet, kanser hastalarına birtakım kolaylıklar sağlamak isterken, bile sorun oluşturuyor. Birçok kanser hastası, tedavilerini yapabilmek için otobüslerle hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Görünüşte sağlıklı göründükleri halde bazı organları olmayan bu kişilere toplu taşıma araçlarında kolaylık sağlanmıyor. Devletin hastalara destek olmak için verdiği 'yolkart'ların vizesini uzatabilmesi için kanser hastaları her yıl rapor için birtakım tahlilleri tekrarlamak ve radyasyon almak zorunda kalıyor. Bu, kanser hastaları için sıkıntı veren bir durum. Hastayı takip eden doktorun vereceği epikriz rapor 'yolkart' almak için yeterli olabilmeli" diye konuştu.

Kanser hastalarının aynı zamanda anne ve baba olduğunu da dile getiren CHP'li Kayışoğlu, "Hastalıkla mücadele ederken, ailelerinin geçimini sağlamak zorundalar. Bunun ne kadar zor ne kadar imkansız bir şey olduğunu anlamak o kadar zor olmasa gerek. Bu hastalık, devletin sağladığı imkanlara rağmen çok masraflı bir hastalık. İlaca ulaşmakta yaşadıkları sıkıntılar var. Kanser hastalarının tedavilerini yapabilmeleri için mutlaka ailelerinden birinin refakatine ihtiyaç duyuyorlar. Bütün bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda kanser hastalarının malulen emekli olmaları için belirlenen şartların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu hastalığın pençesine düşenlerin teşhisleri koyulduğu süreç içinde geri dönük SGK primleri göz önünde bulundurularak, ekonomik olarak desteklenmeleri gerekir. Tedavi sürecinde hasta yakınlarına da psikolojik destek verilmesi çok çok önemli" dedi.

Bursa Kanser Derneği üyeleri ise CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na, toplumda kanser hastalarına dönük farkındalık oluşturmak için pembe bileklik taktıklarını söyledi. Dernek üyeleri, ayrıca ortopedik engelliler gibi araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulmak istediklerini dile getirdi.