CHP'li Kaya'dan Öztürk'e tepki

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkçe ezanla ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'ın bugün Meclis\'te yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kaya, \'\'Ezanın Türkçe okutulmasına dair bir tartışmayı CHP milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, üslubunun en berbat noktasının burası olduğunu gösteriyor. Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP 31 Mart\'ta haramilerin saltanatını yıkarak yerelde iktidara gelecektir, bunu kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir\'\' dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yarın, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kaya, \'\'10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümsüzleştiği gün. Yarın da sel olup Anıtkabir\'e akacağız. Bizlere özgür bir vatan bırakan Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Atatürk kurduğu Cumhuriyet\'in her karış toprağında yaşıyor ve yaşayacak. Devrimleriyle yaşıyor. Gösterdiği aydınlık gelecekte yaşıyor\" diye konuştu.

\'BİZ ÖZGÜRLÜK ATEŞİNİ 1919\'DA YAKTIK\'

Atatürk\'e her fırsatta nefretini kusanlar olduğunu belirten Kaya, Antalya\'da bir lisede müdür yardımcısı ve öğretmen Harun K.\'nin, Ulu Önder\'in fotoğrafları için söylediği iddia edilen \"İndirin bunu. Hain hain bana bakıyor\" ifadeleri hatırlatarak şöyle devam etti:

\"Atatürk resmini indirten, öğretmen kılığına girmiş, aydınlıktan korkan unutmasın ki tek bir kişinin bile yüreğinden Atatürk sevgisini silemezsiniz. Nitekim bu davranışını gösteren öğretmene bir öğrencimiz haykırıyor ve \'Ben bu sınıfta senin dersini dinlemeyeceğim\' diyerek sınıfı terk ediyor. Nerede bir Atatürk düşmanı varsa onu rektör yapanlar, laikliği öcü gibi gösterenler, Danıştay\'ın Andımız kararını uygulamayıp hâlâ direnenler ve bu karara itiraz edenler; Atatürk\'ten ve devrimlerinden neden korkuyorsunuz? Bu Cumhuriyeti kuran, bayrağı indirmeyen, ezanı susturmayan Mustafa Kemal Atatürk\'ün devrimlerinden neden korkuyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti\'nin özgür vatandaşı olmayı içinize sindiremediğinizi, birilerinin kulu ve kölesi olma hayallerinizin olduğunu biliyoruz. Sizler de bilin ki, biz özgürlük ateşini 1919\'da yaktık. Bu özgürlük ateşi bu ülke durduğu müddetçe, bu insanlar yaşadığı müddetçe Atatürk\'ün açtığı aydınlık yol, özgür ve demokratik bir Türkiye ilelebet yaşayacaktır.\"

\'BU ÜLKENİN İNANÇ DEĞERİ, BAYRAK DEĞERİ, ATATÜRK DEĞERİ VAR\'

Bir gazetecinin, \'\'CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'ın hakkında başlatılan disiplin soruşturmasıyla ilgili olarak \'Aşağılık bir işe imza attınız, göreceksiniz, defolup gideceksiniz, istifa yok, sıkıyorsa sen at\' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?\'\' sorusuna yanıt veren Yıldırım, şöyle dedi:

\"Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeni ile Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var, inanç değeri, bayrak değeri, Cumhuriyet değeri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk\'e ve Cumhuriyet\'e söz söylenmesine karşıysak dinimizin ve ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı; CHP\'yi bu alanda tartıştırmak isteyen zihniyetlere birileri bunun maşası olabilir.\"

\'BU TEHLİKELİ DURUŞUN ARKASINDAKİLER ORTAYA ÇIKACAK\'

Öztürk Yılmaz\'ın bugün yaptığı açıklamalarıyla ilgili de konuşan Kaya, \'\'Tartışmaya bile değer görmüyorum. Çünkü bugün ezanın Türkçe okutulmasına dair bir tartışmayı CHP milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, üslubunun en berbat noktasının burası olduğunu gösteriyor. Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler, CHP, 31 Mart\'ta haramilerin saltanatını yıkarak yerelde iktidara gelecektir, bunu kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI