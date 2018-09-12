T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Kaya: Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız

  Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi

12 Eylül 2018 20:07

 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde \"Eğitimde 12 sorun 12 çözüm\" konulu basın toplantısı düzenledi. Karma eğitim tartışmalarına ilişkin Kaya, \"Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile  kıyameti koparmaya biz hazırız. Sakın ola sakın Mustafa Kemal\'in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye\'de uygulanmayan  Avrupa\'ya örnek olmuş bir Türkiye\'yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok\" dedi.  
Kaya, konuşmasının sonunda enflasyon ile birlikte artan eğitim masraflarına da dikkat çekti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TORUNANKARA DHACHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım KayaKarmaKayaOkulaSakınMustafa Kemal CumhuriyetiBuIrak SuriyeTürkiye Ortaçağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24