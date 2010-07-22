-CHP'Lİ KART'TAN YENİ İDDİA TBMM (A.A) - 22.07.2010 - CHP Konya Milletvekili Atila Kart, ''Yolsuzluk, hırsızlık, hukuksuzluk öyle veya böyle bir şekilde oraya çıkar'' dedi. Kart, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir kamu bankasında ''çıkar ilişkileri yapılanmasını gösteren bulgular olduğunu'' öne sürdü. ''Hükümeti uyarımızı yapıyoruz ve yanılmayı diliyoruz'' diyen Kart, ''Eş, dost, ahbap ve siyasi ilişkiler içinde kullanılan kurumlar yaratıldığı'' iddiasında bulundu. Kişisel çıkarları sağlayabilmek için ''(Bir kamu bankası) bünyesindeki yapılanmada birden fazla sahtecilik ilişkilerinin, sahte evrak ilişkilerinin ortaya çıktığını'' öne süren Kart, ''Çünkü siyasi çıkar, aile ilişkisi yapılanmasında bu yönetim anlayışında her yol ve yöntem mubahtı'' diye konuştu. Kart, şunları kaydetti: ''(Bir kamu bankasında) Düz memurken 2000 yılında emekli olan Selahattin Toraman, üniversite mezunu olmamasına rağmen, yönetmeliğe aykırı olarak aynı bankanın 5 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Sonra ayrılmak durumunda kalıyor. Çünkü yolsuzluk, hırsızlık, hukuksuzluk öyle veya böyle bir şekilde oraya çıkar, bunu ilanihaye gizleyemezsiniz. Süresinin bitimine bir yıl kala yönetim kurulu üyeliğine son veriyorlar. Selahattin Toraman yılmıyor, azimle görev istiyor. 'Açıköğretim Fakültesi öğrencisiyim, Ekim 2010'da mezun olacağım' diyor ve Mart 2010 tarihinde yeniden yönetim kurulu üyesi oluyor. Toraman'ın ve 2007-2008 yıllarında belli bir medya grubuna 375 milyon dolarlık kredinin çıkarılması konusunda özel bir gayret üstendiği olayların gelişiminden ortaya çıkıyor. O sermaye grubu, öyle anlaşılıyor ki yine sıkıntı içinde, bir kredi artırımına ihtiyaç var. Toraman'ın görevlendirilmesinin, bu kredi sürecini teminat altına almaya yönelik bir gelişme olduğuna dair bilgilerimiz, bulgular var, endişelerimiz var. Hükümeti uyarıyoruz; böyle bir yola tevessül etmeyin. Ederseniz bunun takipçisi olacağız.''