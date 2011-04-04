-CHP'Lİ KART'TAN SUÇ DUYURUSU TBMM (A.A) - 04.04.2011 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında, ''Telekom bünyesindeki kamu yetkilerini kötüye kullanarak, organize şekilde çıkar örgütlenmesi içine girme ve kamuyu zarara uğratma'' iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kart, aralarında Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, Başbakanlık Müsteşarı, Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi Efkan Ala, TRT Genel Müdürü, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Şahin, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi Ali Arıduru'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Atilla Kart, Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin yüzde 55'inin, 2005'teki özelleştirme sonucunda Lübnan kökenli Oger Telekomünikasyon A.Ş'ye devredildiğini, daha sonra Türk Telekom ile şimdiki adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imtiyaz sözleşmesi imzalandığını anımsattı. Kart, Danıştayın bu sözleşmenin 38. maddesini ''Sözleşmenin sona ermesi veya yenilenmemesi halinde, Türk Telekom sisteminin işleyişini etkileyen, tüm teçhizat ve fonksiyonlarıyla ve teçhizatın kurulu bulunduğu taşınmazlarla birlikte kuruma devredilir'' diyerek değiştirdiğini, Oger grubunun sözleşmeyi, şerh koyarak imzaladığını söyledi. Danıştaya açılan daha sonucunda şerhin iptal edildiğine işaret eden Kart, ancak yargı kararı üzerinden 4 yıla aşkın bir süre geçmesine ve Devlet Denetleme Kurulunun 2010 tarihli raporuyla tespit edilmesine rağmen, bu yargı kararının uygulanmadığını belirtti. Telekom'a ait onlarca taşınmazın, 10 Ekim 2010'dan bu yana ''sahibinden satılık gayrimenkuller'' adı altındaki ilanlarla satıldığını kaydeden Kart, ''Mevcut devir ve imtiyaz sözleşmesi hükümlerinin açık bir şekilde ihlali, kurumun içinin boşaltılmasıyla yaratılan kamu zararı ve bu zararı yaratan suç ilişkilerinin ve yasal gereğinin yapılması talebiyle bu suç duyurusunu yapıyoruz'' diye konuştu. TRT Genel Müdürü Şahin'in, Türk Telekom ve bağlı 5 şirkette Yönetim Kurulu üyesi olmasının, sorgulanması gerektiğini savunan Kart, ''Bir çok konuda Türk Telekom ve TRT'nin çıkarlarının çeliştiği bir sosyo ekonomik yapıda, iki görevin bağdaşması mümkün değildir. Çıkar çelişkisi yaşandığında Şahin, kimin çıkarını üstün tutacaktır?'' diye sordu. -''GİZLİ ORTAK VAR MI?''- Kart, ''Başbakanlık Müsteşarı Ala, niteliği itibarıyla birbiriyle bağdaşmayan böyle bir görevi neden ısrarla sürdürüyor ya da kimlerin talimatıyla böyle bir görevi sürdürmeye razı olmaktadır? Türk Telekom'un gizli ortağı var mı? Bu gizli ortağı ya da ortakları Abdullah Tivnikli'nin temsil ettiği doğru mu?'' sorularını yöneltti. CHP'li Kart, ''Telekom ile ilgili şüphelilere yöneltilen bu iddialar, aslında Hükümete yöneliktir. Ülke ve Hazine çıkarlarını, iletişim güvenliğini böylesine ihlal eden düzenleme, sadece bürokratların ve iş adamlarının kendi başlarına başarabilecekleri bir olay değildir. Siyasi otoritenin ya da otoritelerin işbirliği olmadan böyle bir tablonun oluşması, böyle bir sonucun ortaya çıkması mümkün değildir'' diye konuştu. ÖSYM'deki şifre iddialarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Kart, AK Parti'nin, ''parti, cemaat memuru anlayışı içinde bu kurumu da yok ettiğini, tahribat nedeniyle çocukların geleceğinin çalındığını'' iddia etti. Kart, ''Başbakan ve Hükümetin, çocukların geleceğini ellerinden alan bu vebalın sorumluluğu altından kalkamayacağını'' öne sürdü.