CHP'li Kart'tan Dervişoğlu hakkında soru önergesi

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu’nun atanmasını “şaibe” yanıyla tartışmaya açtı. Kart, “Dervişoğlu hakkında, 2010 yılından bu yana adli boyutlarda ciddi suçlamaların olduğu, bu arada kendisi ve aile bireyleri hakkında; 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası’na muhalefet ettiği, ‘gerçeğe aykırı mal bildiriminde’ bulunduğu ve ‘haksız mal edindiği’ iddialarıyla dava açıldığı bilinmektedir” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Haklarında dava aşamasına ulaşan ve mahkûmiyetle sonuçlanan yüz kızartıcı suçlamalar bulunan kamu görevlileri; hangi yasal ve takdiri gerekçeyle atanırlar” diye sordu.

Kart’ın TBMM Başkanlığı’na Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Dervişoğlu’na ilişkin soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“22 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu atanmıştır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği gibi Kurumlara yapılan tüm atamalarda ve bu arada üst düzey atamalarda; Kişi hakkında hiçbir şaibenin bulunmaması, kıdem ve liyakat anlamında da yetkin olması gerektiği açıktır.

Oysa, Müsteşarlığa atanan Muhammed Dervişoğlu hakkında; 2010 yılından bu yana adli boyutlarda ciddi suçlamaların olduğu, bu arada Kendisi ve aile bireyleri hakkında; 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasasına muhalefet ettiği, “gerçeğe aykırı mal bildiriminde” bulunduğu ve “haksız mal edindiği” iddialarıyla dava açıldığı bilinmektedir.

Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin başında da, 25 Mart 2003 tarihinden bu yana Maksut Serim’in bulunduğunu ve adı geçen hakkında “resmi belgede sahtecilikten” dolayı mahkûmiyet kararı bulunduğunu yeri gelmişken hatırlatıyoruz.

(1) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ve aile bireyleri hakkında açılan kamu davasının akıbeti nedir? Yargılama hangi Mahkemede yapılmaktadır? Yargılamada “gizlilik kararı” söz konusu mudur?

(2) Adı geçen hakkında; başka suçlamalardan dolayı açılmış dava ve disiplin soruşturması ve bağlı olarak yaptırım uygulaması mevcut mudur?

(3) Kamu güvenliğini, Devletin istihbaratını, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını üstlenmesi gereken Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığıyla; esasta güvene dayalı olan Başbakanlık Örtülü Ödeneği gibi görevlendirmelere; haklarında dava aşamasına ulaşan ve mahkumiyetle sonuçlanan yüz kızartıcı suçlamalar bulunan kamu görevlileri; hangi yasal ve takdiri gerekçeyle atanırlar?