Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na Dervişoğlu

Ulvi Saran'ın görevini bırakmasının ardından İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu atandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Muhammed Dervişoğlu'nun getirildiğine ilişkin karar, Resmi Gazete'nin pazartesi günkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de, açık bulunan birinci derece kadrolu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na, Muhammed Dervişoğlu'nun atanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Muhammed Dervişoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısıydı.

Son olarak Ulvi Saran, Twitter hesabından görevi bırakma talebini ilettiğini duyurmuştu.

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve bu çerçevede Emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi güvenlik ve istihbarat kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu. Bu kapsamda Başbakanlık'a bağlı olarak çalışan kurum, bir süre önce İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Temmuz ayında yasalaşan ve "çözüm süreci yasası" olarak anılan "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, çözüm sürecinin koordinasyonu ve sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmişti.

Dervişoğlu'nun bugüne kadar Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı MİT de, çözüm süreci kapmasında İmralı'daki PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeleri yürüten kurum.