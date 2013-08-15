CHP’li Kart’tan Arınç’a: Mayıs ayındaki ziyarette Fethullah Gülen ile görüştünüz mü?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Mayıs ayındaki ziyarette Fethullah Gülen ile bizzat görüştünüz mü” diye sordu. “ Görüşmede kimler vardı” diyen Kart, “Görüşmeye dair görüntüler kamuoyuna neden yansımamış ya da yansıtılmamıştır? Sayın Arınç’ı, kamuoyunda bu yönde doğmuş olan spekülasyon ve belirsizlikleri gidermeye davet ediyoruz. AKP’nin sakat demokrasi ve yönetim anlayışını sergilemek amacıyla, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz”. Atilla Kart, Kanal 24’deki değerlendirmeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Fethullah Gülen sorusunu da yönelten Kart’ın açıklamasından bir bölüm şöyle:

Bilindiği gibi, Bülent Arınç, Mayıs ayında ABD’ye gitmiş, Fethullah Gülen ile 3 saat süren bir görüşme yaptığına dair basına bilgiler yansımıştır. Kendisi de bu yönde açıklamalar yapmıştır. İlginçtir, bu görüşmeye dair hiçbir görüntü kamuoyuna yansımamıştır. Şimdiki hal, başka bir değerlendirme yapmadan soruyoruz; Sayın Arınç, Mayıs ayındaki ziyarette Fethullah Gülen ile bizzat görüştünüz mü? Görüşmede kimler vardı? Görüşmeye dair görüntüler kamuoyuna neden yansımamış ya da yansıtılmamıştır?

Sayın Arınç’ı, kamuoyunda bu yönde doğmuş olan spekülasyon ve belirsizlikleri gidermeye davet ediyoruz. AKP’nin sakat demokrasi ve yönetim anlayışını sergilemek amacıyla, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.