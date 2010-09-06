-CHP'Lİ KART SONUÇLARIN İNTERNETTEN İLAN EDİLMESİNİ İSTEDİ TBMM (A.A) - 06.09.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, referandum tasnif sonuçlarının sandık, mahalle/köy, ilçe, il düzeyinde internetten ilan edilmesi istemiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Kart, başvurusunda, 2007'den bu yana yapılan seçimlerde ''hile ya da müdahale yapıldığına dair ciddi kuşkular sözkonusu olduğunu'' iddia etti. Bu süreçte YSK'nın ''etkin olmadığı, manipülasyonlara açık olan müdahalelere zemin hazırladığı, edilgen davranarak bu ortamı yarattığının görüldüğünü'' ileri süren Kart, YSK'nın anayasal görevini güven verecek ve etkinlik yaratacak bir şekilde yapabilmesi, seçim güvenliğine yönelik kuşku ve iddiaların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, referandum tasnif sonuçlarının YSK tarafından sandık, mahalle/köy, ilçe, il düzeyinde internetten ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu işlem ve uygulamanın yapılmasında hiçbir teknik zorluk, yasal engel olmadığını ifade eden Kart, ''Böylece bilgisayar ortamında oy sayıları, mükerrer oy ve benzeri hileler takip ve kontrol edilebilir'' görüşünü savundu.