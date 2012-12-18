CHP’li Kart: Komisyon fiilen çalışamaz hale gelmiştir

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP’li Atilla Kart, AKP’nin Başkanlık rejimini önerisine dikkat çekti ve “Uzlaşma komisyonu fiilen çalışamaz hale geldi” dedi. Komisyon, aday olmaları halinde, emniyet, güvenlik, istihbarat, yargı görevlerinde bulunanlar, büyükelçiler, rektörler görevlerine geri dönemeyeceklerine ilişkin düzenlemede anlaştı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP’nin geri çekmediği Başkanlık rejimini hatırlatarak, “Komisyon fiilen çalışamaz hale gelmiştir” dedi. AKP’nin bu tutumunun komisyon çalışmalarının askıya alınmasına neden olduğuna dikkat çeken Kart, "8-9 yıldır uygulandığı başbakancı sistemi şimdi başkancı sisteme dönüştürmeye Başbakan yetkiye doymuyor. Hitler’in Almanya’sını istiyor” dedi. Kart, konuşmasının ardından toplantı, “Milletvekili Seçilme Yeterliliği”, “ Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler’ madde başlığında görüşüldü.

MİT, Emniyet mensupları, rektör, büyükelçiler görevlerine dönemeyecek

Milletvekili seçilme yeterliliğinde önceki toplantıda kabul edilen metne ek olarak “Kamu görevlilerinin aday olmaları halinde izinli sayılmaları” na ilişkin hüküm kabul edildi. Ancak emniyet, güvenlik, istihbarat, yargı görevlerinde bulunanlar, büyükelçiler, rektörler görevlerine geri dönemeyecek.

‘Siyasi Etik Komisyonu’nun kararları saydam olacak

Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler bölümünde siyasi etik komisyonu kurulması ve kararlarının gizli olmayacağı hükmü kabul edildi. Hüküm, “Siyasi parti gruplarının bildireceği en kıdemli veya en yaşlı ikişer üyesinin katılımıyla Siyasi Etik Komisyonu kurulur. Görev ve yetkileri kanun ve Meclis İç Tüzüğü’nde gösterilir. Komisyon, mutabakat ve aleniyet esasına göre çalışır. Mutabakat sağlanamaması durumunda raporlama yapılır. Komisyon mutabakatla gizlilik kararı verebilir” şeklinde yazıldı.

Üst komisyon yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında toplanacak.