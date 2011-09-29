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Politika

CHP'li Kart, Kılıç için Anayasa Mahkemesine başvurdu TBMM (A.A)

29 Eylül 2011 17:21

-CHP'li Kart, Kılıç için Anayasa Mahkemesine başvurdu TBMM (A.A) - 29.09.2011 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna başvurdu. Kart, yaptığı basın açıklamasında, Haşim Kılıç hakkında, ''Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevinin vakar ve şerefiyle bağdaşmayan, hizmetin aksamasına ve ihlaline yol açan, Türkiye Cumhuriyeti organlarını ve anayasal kurumlarını büyükelçilere istihbar eden, yargının bağımsızlığını ve güvenirliliğini ayaklar altına alan eylem ve davranışları'' nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna başvurduğunu bildirdi.

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