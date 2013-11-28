CHP’li Kart: İktidar, özelleştirme mağdurları arasında ayrımcılık yapıyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, bazı özelleştirmelerde çalışanların haklarının ödenmediği, hükümetin bu konuda keyfi davrandığı ve ayrımcılık yaptığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Kart, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, AKP’nin, 11 yılı aşan iktidarı boyunca; başta işçiler olmak üzere emeğiyle geçinenleri sömürmeye ve onların emekleri üzerinden imtiyazlı gruplar yaratmaya-güçlendirmeye ve himaye etmeye devam ettiğini savundu. Bu yöntemin ağırlıklı olarak uygulandığı alanların başında özelleştirmelerin geldiğini ifade eden Kart, Seydişehir Eti Alüminyum, Tüpraş, Balıkesir Seka, Kuşadası ve Çeşme limanları gibi haksız, usulsüz ve yasaya aykırı özelleştirmeler yargı tarafından iptal edilmesine rağmen, yargı kararlarını uygulamamak için gece yarıları özel yasalar çıkaran, bu yasalar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen gereğini yapmayan hükümetin, bir taraftan da özelleştirme mağdurları arasında ayrımcılık yaptığını, yeni 4/C mağdurları yarattığını savundu.

Atilla Kart “Bu kapsamda, Cengiz-Kolin-Limak Grubunun özelleştirme sonucunda aldığı Boğaziçi Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bünyesindeki işçilerin ihbar tazminatları ödenmedi. Kütahya’daki “Elektrik Üretim A.Ş.’nin” özelleştirmesi sonucunda ihbar tazminatlarının ödendiği, Rize’de Çaykur’da kadrolu çalışan işçilerin haklarının korunduğu bilinmektedir. Özelleştirme yapılan kurumlar arasında bile keyfi ve ayırımcı uygulamalar yapılmaktadır. Hak, hukuk, emeğe saygı yerine nüfuz ve siyasi ilişkilerin ağır bastığı ve esas alındığı bir dönem yaşanmaktadır” iddiasını dile getirdi.

Kart, iddialar kapsamında Ali Babacan’dan “BEDAŞ (Boğaziçi Dağıtım A.Ş.) bünyesindeki işçilerin ihbar tazminatları neden ödenmemiştir? Hükümet olarak, çalışanların hak ve hukukuna neden sahip çıkmıyorsunuz? Özelleştirme mağdurları arasında bile neden ayırımcı uygulamalara yol açılmaktadır? Hükümet, 4/C mağduriyetini giderecek, taşeron işçiliği önleyecek yasal düzenlemeleri neden getirmemekte; bu yönde CHP’li milletvekilleri tarafından verilen yasa tekliflerini neden engellemektedir?” sorularına yanıt istedi.