-CHP'Lİ KART: EMNİYET İÇİNDE ÖRGÜT VAR TBMM (A.A) - 28.01.2011 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ikinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu yargılanan bir ''teğmen aleyhine delil üretildiği'' iddialarına ilişkin, ''Emniyet içinde örgütlenen, devlet nüfuzunu organize bir şekilde kullanan bir örgüt vardır'' dedi. Atilla Kart, düzenlediği basın toplantısında, 2008 yılında gözaltına alınan Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin, polislere teslim edilen cep telefonuna, ''delil yükleme ve suç yaratma'' eylemi gerçekleştirilerek 139 görüşme yüklendiğini, bunun TİB sonuçlarından da anlaşıldığını öne sürdü. Çelebi'den alınan delillerin güvenliğinden sorumlu olan emniyet mensuplarının şüpheli aleyhine delil ürettiklerini savunan Kart, ''Şüpheliye iftirada bulunmuşlardır. Üretilen bu deliller gerekçe gösterilerek, Teğmen Çelebi 2 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanmaktadır. Emniyet içinde öhem bürokratik hem de siyaseten himaye edilen bir örgüt vardır'' diye konuştu. Eylemleri organize bir şekilde gerçekleştirdikleri belli olan polislerin işlediği bu suçun meslekten ihracı gerektirdiğini ifade eden Kart, ''İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünü uyarıyoruz. Görevinizi kanunlara uygun şekilde yapın. Kanunsuz emre uymak, sizi sorumluluktan kurtarmaz'' dedi. Buna benzer başka olayların da yaşandığını öne süren Kart, ''hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, gerçeklerin ortaya çıkacağını'' söyledi.