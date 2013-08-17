CHP'li Kart: AKP, Süheyl Batum üzerinden hedef saptırıyor

T24/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun son toplantılarında Prof. Süheyl Batum krizi yaşandı. AKP'li Mehmet Ali Şahin, son açıklamasında, "Batum, komisyon çalışmalarını bilinçli olarak sabote etmektedir" dedi. Komisyonun CHP sözcüsü Atilla Kart, 'Batum CHP'nin kendi konusu' diyerek Şahin'i uyardı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi CHP'li Atilla Kart, Prof. Süheyl Batum için "Komisyonu bilinçli biçimde sabote etmektedir" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Mehmet Ali Şahin'e, 'iç meselemizdir" uyarısında bulundu. Batum'un, Anayasa çalışmalarının önündeki temel sorun gibi gösterilmek istendiğine dikkat çeken Kart, "Anayasa Uzlaşma Komisyonunu “nasıl ortadan kaldırırım” arayışı içinde olan AKP hedef saptırmaktadır" dedi.

AKP'li Şahin, açıklamalarında Batum'u şikayet etti

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun haftayı gerginlikle tamamlaması ve 60 olan madde sayasının 59'a düşmesi AKP'li Mehmet Ali Şahin'in eleştiri oklarına neden olmuştu. Şahin, önceki gün yaptığı açıklamalarda komisyonun CHP'li üyesi prof. Batum'un komisyon çalışmalarını bilinçli biçimde sabote ettiğini söyleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu vaziyet almaya davet etmişti. Bunun üzerine komisyonun CHP Grubu sözcüsü Konya Milletvekili Atilla Kart'tan açıklama geldi. Kart'ın değerlendirmeleri şöyle:

'Bilgi kirlililiği ve karatmaya yönelik'

AKP Karabük Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şahin’in “NTV’de” ; Anayasa çalışmaları kapsamında ‘değiştirilemez maddeler, Başkanlık Taslağı, Bölge Meclisleri, CHP’nin demokratikleşmeye’ dair önerileri gibi konulardaki açıklamaları; tutarsız ve inandırıcılıktan hayli uzak olup, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bilgi kirliliği ve karartma yaratmaya yönelik olan bu açıklamalara karşı, hafta içinde hem Komisyonda hem de Kamuoyunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

'Batum CHP'nin kendi konusu'

Batum’un çalışmaları, CHP’nin kendi bünyesinde değerlendireceği bir konudur. CHP’nin kendi bünyesindeki bir konuyu, Anayasa çalışmalarının önündeki temel sorun olarak sunma gayretine girmek; karartma yaratmanın başka bir yöntemi olarak Sayın Şahin tarafından dile getirilmiştir. Demokratik müzakere ve uzlaşma konusunda samimi ve tutarlı olmayan ; Anayasa Uzlaşma Komisyonunu “nasıl ortadan kaldırırım” arayışı içinde olan AKP hedef saptırmaktadır.

'CHP'nin Gezi Parkı önlemine karşı'

Nitekim, “Seyahat Özgürlüğü” maddesinde de bu yaklaşım görülmektedir. Bu maddeyle ilgili değişiklik teklifi Batum’a ait olmayıp, CHP Grubunun ortak önerisidir. Zira, soyut nitelikteki suç şüphesi yoluyla , Temel Hak ve Özgürlüklerin özüne dokunulduğu, hatta bu hakkın ortadan kaldırıldığı “Taksim Gezi Parkındaki Hükümet Uygulamalarıyla” açıklık kazandığı içindir ki, CHP olarak “Kuvvetli Suç Şüphesi” ölçütünü getirme gereğini duyduk.

'Batum, kişisel görüşlerini serbestçe dile getirebilir'

CHP bünyesinde , Kendince yeni bir tartışmaya yol açmak amacında olduğu anlaşılan AKP’nin, bu girişimlerden sonuç alması söz konusu olamayacaktır. Öte yandan, Komisyonda her Üye doğal olarak görüş ve önerilerini serbestçe dile getirmektedir.. Ancak , Komisyonda “kişiler üzerinden” oylama yapılmamaktadır. Komisyonda “Grup Görüşü” geçerlidir. CHP’nin “Grup görüşleri” ise, CHP Sözcüsü sıfatıyla Tarafımızdan dile getirilmektedir. Bu görüşler ; Genel Başkanımız ve Yetkili Kurullarımızın bilgi ve onayıyla ifade edilmektedir. Bu görüş ve öneriler, Yetkili Kurullarımızın değerlendirme ve takdirine tâbidir.