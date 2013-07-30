CHP'li Kart: AKP, blokajlarını kaldırırsa uzlaşılan madde 96 olur

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Atilla Kart, 'AKP blokajını kaldırırsa mutabakat sağlanan madde sayısı ı 96 olur" dedi. Kart, blok olarak engelleme olduğu için sadece 40 maddenin hiç tartışılmadığına dikkat çekti. AKP'nin 'Başkanlık' rejimi önerisi var. CHP, MHP ve BDP, iktidarın önerisine katılmıyor. Bu nedenle, parlamenter sistemi öngören 'Yasama' bölümü ile 'Yargı'nın da içinde bulunduğu birçok bölüm müzakere edilemiyor. CHP-MHP ve BDP'nin uzlaşma sağladığı 27 maddenin 19'unda AKP'nin şerhi var. Komisyon, son toplantıda 57 madde üzerinde uzlaştı.

Komisyon bugünkü toplantısında 'yargı' bölümünden işe başlayacak. AKP, bu bölümde 'temyiz Mahkemeleri'ni öneriyor. Yargıtay ve Danıştay'ın birleştirilerek 'Temyiz Mahkemesi' olmasını istiyor.