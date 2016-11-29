CHP’li Kara’dan AKP’li Genç’e: FETÖ’ye verdiğiniz 150 milyon dolar himmet parası nerede?

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile CHP’nin Antalya Milletvekilleri karşı karşıya geldi. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Genç, CHP’li Niyazi Nefi Kara "15 Temmuz kalkışması, Cumhurbaşkanının bilgisi dâhilinde yapılmıştır” sözlerine ‘deli saçması’ dedi. Buna karşılık CHP’li Niyazi Nefi Kara, AKP’li vekile ‘FETÖ’ ile ilişkili olduğu iddiasıyla yüklendi ve “Siz kendi Fetullahçı terör örgütünün üyesi olduğunu bizlere sataşarak saklayamazsınız, milletvekillerinizi, belediye başkanlarınızı saklayamazsınız“ dedi.

Kara, "Maaş aldığınız yetmedi mi? Fetullahçı terör örgütlerine verdiğiniz 150 milyon dolar himmet parası nerede? Cevabını verin" diye sordu.

Genel Kurul tutanaklarına yansıyan tartışma şöyle:

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın "15 Temmuz kalkışması, Cumhurbaşkanının bilgisi dâhilinde yapılmıştır." şeklindeki deli saçması açıklamalarını kınıyorum.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kimse deli değildir, "deli saçması" demeyin.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Bunu, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmek imkânsızdır.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Beyin cerrahına "deli saçması" demeyin ha!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Kara, gerçeklikle olan algısına perde çekmiş, hayal aleminde yaşıyor ve kendi ürettiği dayanağı olmayan suçlamalarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söylemlerine devam ediyor. Darbe girişiminin başarısız olması, muhtemelen kendisini rahatsız etmiş ki bu şekildeki hezeyanlarıyla rahatsızlığını gidermeye çalışıyor. Kendisini kınamakla kalmıyor, en kısa zamanda psikologlardan ve psikiyatrlardan akıl sağlığı için destek almasını istiyorum.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ne var? İfade özgürlüğü…

ALİ ŞEKER (İstanbul) - İfade özgürlüğü de, doktorların psikiyatrik değerlendirme yapmaya hakkı var.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum.

Sayın Enç, kırıcı cümlelerden lütfen kaçınalım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Altay, buyurunuz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekilinin biraz önce yerinden yaptığı konuşma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine de uymayan çok açık bir hakarettir. Milletvekillerinin yerinden söz verme işlemine devam edersiniz, ama o arada Meclisi izleyen vatandaşlarımız konuyu kaçırır. Milletvekilimize sataşmadan söz verip, sonra…

BAŞKAN - Evet, vereceğim Sayın Altay.

Sayın Kara, siz mi konuşacaksınız?

NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) - Evet.

BAŞKAN - Buyurunuz, iki dakika. (CHP sıralarından alkışlar.)

Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) - Sayın Başkan, bir kere arkadaşımızın sözlerini iade ediyorum bir beyin cerrahı olarak, sağlık sorunu varsa onda da yardımcı oluruz boynuyla ilgilendiğimiz gibi. (CHP sıralarından alkışlar [!])

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Onu niye alkışladınız!

NİYAZİ NEFİ KARA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ne söylediğimizi çok iyi biliyoruz. Kendi akrabanız, enişteniz Fetullahçı Niagara Vakfı'nın yöneticisi midir? (CHP sıralarından alkışlar) Sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız Fetullahçı Fettah Tamince'nin aynı yönetiminde midir? Uluslararası Antalya Üniversitesiyle ilgili soru önergesi verdik, üç buçuk ay sonra açılışını yaptınız.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ne alakası var?

NİYAZİ NEFİ KARA (Devamla) - Diyor ki Fettah Tamince: "Sayın Cumhurbaşkanımıza biat ettim beni bıraktı, korumaya aldı." diyor. Sayın Cumhurbaşkanının neler söylediklerini kendiniz söyleyin. Sayın Cumhurbaşkanının kendi bilgisi olduğunu dinlemediğinizi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı "Öğleden sonra hareketlilik vardı." diyor. Siz bunu bile dinlememişsiniz. Tabii ki bilgisi vardı. Bundan hiç kaçamazsınız. Siz kendi Fetullahçı terör örgütünün üyesi olduğunu bizlere sataşarak saklayamazsınız, milletvekillerinizi, belediye başkanlarınızı saklayamazsınız.

Sizin haddinize mi benim sağlık sorunum? Siz kimsiniz de tartışıyorsunuz? Siz gelin, asıl beyninize biz bakalım. Bu Meclisin ilk ve tek beyin cerrahına sataşma haddine mi düşmüş? Kim besliyor seni? Kim besliyor? (CHP sıralarından alkışlar)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Şu andaki tavrınız çok sağlıklı değil ama.

NİYAZİ NEFİ KARA (Devamla) - Maaş aldığınız yetmedi mi? Fetullahçı terör örgütlerine verdiğiniz 150 milyon dolar himmet parası nerede? Cevabını verin. (CHP sıralarından alkışlar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, aynı şekilde uyarmak durumundasınız.

BAŞKAN - Sayın Kara…

NİYAZİ NEFİ KARA (Devamla) - Cevabını verin. (CHP sıralarından alkışlar)

GÖKCEN ERDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Enç, sataşmadan söz mü istiyorsunuz?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ben de cevap vermek istiyorum. Şahsıma direkt sataşmıştır, cevap hakkı istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Enç, iki dakika da size söz veriyorum.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün akşam yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayı kendisine hatırlattım sadece ben. Bizimle ilgili söylemiş olduğu şeyleri ben kendisine iade etmiyorum, kendilerinin ne olduğunu zaten bütün Antalya biliyor; bir kere bu cepte.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 1'inci sıradan çıktı ön seçimde.