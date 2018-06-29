CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya: Biz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de. Gitmek istiyorlarsa, onun bayraktarlığında tüm şehit cenazelerine gidebilirler" sözlerine yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz. Kedisine 5 kuruşluk dava açacağım" dedi.

Kaftancıoğlu, Soylu hakkında tazminat davası açacağını da duyurdu. Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatını protesto etmek amacıyla, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili bildirisini partililerin katılımıyla Şişhane Meydanı'nda okudu.

Soylu'nun sarf ettiği "İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de" sözleriyle kendisini hedef gösterdiğini belirten Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" dedi.

Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan ve aynı zamanda doktor olan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim." ifadelerini kullandı.

5 kuruşluk dava

Kaftancıoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi. Kaftancıoğlu, "Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Kaftancıoğlu, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.