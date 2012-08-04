CHP'li kadınların saç stili de değişecek

CHP’nin yeni Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, ‘üzüm salkımı’ olarak nitelediği yeni bir örgütlenme modeli uygulayacaklarını anlatırken, "AKP apartmana giriyorsa, biz odaya gireceğiz” dedi. Dokuzcan, CHP ’li erkeklerden destek beklediklerini dile getirirken, “Bu yolda birlikte yürümemiz lazım. Güzel adamlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Miray Çimen'in Radikal'deki haberine göre; Türkiye örgütlenmesinin planlamasını bölge komiteleri şeklinde yaptıklarını, ‘üzüm salkımı gibi bir örgütlenme’ hedeflediklerini anlatan Dokuzcan, “Kadın çalışmalarımızı Ankara merkezli değil, bölge merkezli götüreceğiz” dedi. İlk hedeflerinin yerel seçimler olduğunu vurgulayan Dokuzcan, “Yerel seçimler için çalışmaya başladık. Erken seçim olma ihtimalini de göze alarak iki türlü planlama yaptık” diye konuştu.

CHP ’de kadın örgütlenmesinin istenilen düzeyde olup olmadığı sorusu üzerine Dokuzcan, Doğu ve Günaydoğu’da eksiklikleri olduğunu söyledi. Dokuzcan, “Bölgeye duyarlı, oranın koşullarını bilen, oralı, yerel liderle ilişki kurabilen, çalışmalara katkı sunabilecek arkadaşlarla ekip oluşturacağız. Oraya gidecekler, örgütü oluşturana kadar kalacaklar. Evlere girmenin yolunu bulacağız. Su gibi olacağız. Temel prensibimiz bu. En kolay su sızar ve yol bulur” dedi.

Sloganlarının ‘Eşit temsil, eşit katılım’ olduğunu söyleyen Dokuzcan, “Bu yolda erkek arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Birlikte yürümenin yolunu bulmamız lazım. Ben bize destek olan arkadaşlara ‘Güzel adamlar’ diyorum. Güzel adamlara ihtiyacımız var. Ben kurultay konuşmamda da bunu söyledim. Daha sonra birçok arkadaşım bana gelerek ‘Biz güzel adamlar içinde miyiz’ diye sordular” dedi. AK Parti ’nin her mahalleye, her apartmana ulaşabilen bir örgütlenme yapısıyla çalıştığını hatırlattığımız da Dokuzcan, “Onlar apartmana giriyorsa biz odaya, mutfağa gireceğiz. Biz içeriye gireceğiz” dedi.



CHP stili saç modeli!



CHP’li kadınlarla ilgili kamuoyunda ‘salon kadınları’ gibi bir algı var. Dokuzcan, bu algıya hatırlatınca, “Evet” diyerek, Ankara ’da yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

“Ben Ankara ’ya geldiğimde kuaförle konuşurken, bana ‘CHP tipi saç modeli’nden bahsetti. ‘Nasıl oluyor’ diye sordum... Böyle bir şey varmış yani. CHP’nin saç modeli değişecek artık.”



İlk eylemi 9 yaşında



9 yaşında siyasete başladığını söyleyen Dokuzcan’ın ilk eylemi ise babasına karşı olmuş. Bülent Ecevit ’in İstanbul Kartal’a geldiği bir gün, bisikletiyle o zamanlar ‘Kuşlama’ adı verilen bildirilerle odasının duvarına CHP yazdığını anlatan Dokuzcan, “Yazının önünde oturma eylemi yaptım” diyor. 1981 yılı Ocak ayında 16 yaşındayken gözlatına alınmış Dokuzcan, tam 56 gün tutulmuş. Dokuzcan, o günleri anlatırkan dönemin şartlarına göre işkenceye de maruz kaldığını da söylüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliği bölümünden mezun olan Dokuzcan’ın Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu, 23 yaşında Eylül adında bir kızı var.