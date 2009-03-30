CHP'li kadınların başarısı

Aydın'daki seçimlere kadın adaylar damgasını vurdu. CHP'liler, gecenin geç saatlerine kadar davul zurna eşliğinde eğlendi.



Aydın'daki seçimlere kadın adaylar damgasını vurdu. Aydın Merkez'de AKP ve MHP'li rakipleriyle kıyasıya mücadelenin ardından başkanlığa uzanan CHP'li Özlem Çerçioğlu ile İncirliova İlçesi'nde belediye başkanı iken 2007 yılında yaşamını yitiren eşi CHP'li Yahya Ümit Orbay'ın yerine aynı partiden aday gösterilen Fadime Orbay kadınların gururu oldu

Çerçioğlu, burun farkıyla yarışı rakiplerinin önünde bitirirken, Fadime Orbay oyların yüzde 31.9'unu alarak ezici üstünlükle eşinden boşalan koltuğu devraldı.



‘Şimdi verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız’



Aydın’da, Çerçioğlu’nun zaferi büyük yankı buldu. CHP'liler, gecenin geç saatlerine kadar davul zurna eşliğinde eğlendi.

Fadime Orbay ise “Kadınlarımızla, gençlerimizle bir bütün olduk. Hep birlikte bu seçimi kazandık. Sadece bana oy verenlerin değil herkesin belediye başkanıyım. Eşimden yarım kalan projeleri tamamlayıp daha da üstüne ekleyerek İncirliova'mız için ne gerekiyorsa, hep birlikte el birliğiyle yapacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” diyerek sevincini dile getirdi.



Eşinin fotoğraflarıyla ağladı



‘Eşime gösterilen saygı ve sevgi bana da gösteriliyor. Ben de bu sevgiye layık olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım” diyen Orbay, İncirliova Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle birlikte sevincini paylaştı. Orbay, merhum eşi Yahya Ümit Orbay'ın çerçeveli büyük bir fotoğrafını başının üzerinde taşırken gözyaşlarına da hâkim olamadı.



(DHA)

