CHP'li kadınlardan yeni müfredat tepkisi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, yeni müfredatın bilimsel, çağdaş ve laik eğitimden uzak olduğunu öne sürerek, Milli Eğitim Bakanlığı\'na geri çekilmesi konusunda çağrı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın 18 Eylül\'de başlayacak eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyacağı yeni müfredat ile ilgili olarak CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti binasında basın toplantısı düzenlendi. CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ile ilçe kadın kolları başkanları ve kadın üyelerin de yer aldığı basın toplantısında, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, yeni müfredata karşı olduklarını açıkladı. Zühre Karabulut yeni müfredatın bilimsel, çağdaş ve laik eğitimden uzak olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

\"Yeni müfredatta cumhuriyetin ve pozitif bilim derslerinin geriletildiği görülmüştür. Suudi Arabistan hariç tüm dünyada okutulan \'Evrim Teorisi\'nin müfredattan çıkartılması ve biyoloji ders saatinin daraltılması pozitif bilimin yok sayılması demektir. Tamamen Ortaçağ zihniyeti ile hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı, \'Dünya yuvarlak değil, düzdür\' söylemini doğrulayacak noktaya gelmiştir. Ayrıca yeni müfredatta Sosyal Bilgiler 5\'inci sınıf kitabından \'Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum\' ve \'Atatürk İlke ve İnkılapları\' bölümleri ile 9\'uncu sınıfa kadar yer alan \'Atatürk\' ile ilgili konular çıkartılıyor. 15 Temmuz\'u müfredata alarak kendi tarihlerini yazmaya çalışan bu zihniyet, \'Başkanlık Sistemi\'nden övgüyle söz ediyor. Onlar Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran ve aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk\'ü kitaplardan çıkartabilirler, ama bizlerin ve gelecek nesillerin asla beyinlerinden çıkaramayacaklar.\"

CHP\'li Karabulut açıklamasının sonruda yeni müfredata karşı olduklarını, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, \"Eğitimde gerici kuşatmaya dur demek için CHP\'li kadınlar olarak mücadelemiz devam edecek\" dedi.



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