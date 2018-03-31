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CHP'li kadınlardan TBMM Başkanı'na 'tiyatrolu' protesto

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da CHP İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması yönünde talimat verdiği iddial

31 Mart 2018 18:55

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da CHP İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman\'ın Çanakkale Savaşı\'nın anlatıldığı gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması yönünde talimat verdiği iddialarını tiyatro oyunuyla protesto etti.
CHP İl Kadın Kolları, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında TBMM\'de sahnelenen tiyatro oyununda, kadın tiyatro sanatçılarının TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın talimatıyla sahneye çıkartılmaması iddiasını basın açıklamasıyla protesto etti. Basın açıklaması öncesi bazı kadınlar, sergilediği tiyatro oyunuyla erkek egemenliğini eleştirdi.
Ardından basın açıklamasını okuyan CHP Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Nilüfer Deveci, iddia edilen davranışın kadın- erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez olduğunu söyledi. Deveci, \"Meclis Başkanı\'nı laikliğe karşı söylediği sözler ve tiyatro etkinliğinde kadın oyuncuları sahneye çıkarmamak ve Atatürk görsellerine izin vermemek gibi eylemleri nedeniyle kınıyoruz. Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar. Kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Ortaçağ sizin olsun, biz sahne ışıklarını seviyoruz. Biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale\'nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık, bir daha inmeyiz\" dedi.

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