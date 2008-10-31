CHP'li kadınlardan kınama

CHP Parti Meclisi'nin (PM) kadın üyeleri, çocuk tacizini meşru kılmaya yönelik girişimleri nefretle kınadıklarını bildirerek, Adli Tıp Kurumu ile ilgili inceleme başlatmak üzere Adalet Bakanı'nı göreve çağırdılar.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanan PM'nin kadın üyeleri, ortak yazılı açıklama yaptı.PM üyeleri Nur Serter, Necla Arat, Önay Alpago, Begüm Yavuz, Hüsniye Kaya, Birgen Keleş, Özlem Çerçioğlu, Nesrin Baytok, Canan Arıtman, Buket Müftüoğlu, Sevgi Pekşen, Emine Yurdatap, Neriman Genç, Nevin Gaye Erbatur, Deniz Pınar Atılgan, Ayça Betül Kını Mete ve Tülay Özüerman'ın ortak imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:"85. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizde, Büyük Atatürk'ün armağanı olan çağdaş hukuk, kadın ve çocuk hakları ve yasalar önünde eşitlik ile bağdaşmayan ve çocuk tacizini meşru kılmaya yönelik girişimleri nefretle kınıyor, davanın takipçisi olacağımızı duyuruyor ve Adli Tıp Kurumu ile ilgili inceleme başlatmak üzere Adalet Bakanı'nı göreve davet ediyoruz."