-CHP'li kadınlardan "şiddete hayır" kampanyası ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - CHP Kadın Kolları üyeleri son günlerde sıkça gündeme gelen kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kampanya yürütüyor. Kadın Kolları üyeleri, tüm illerde topladıkları 100 bin imzayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla TBMM Başkanlığına göndererek, şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler gerçekleştirilmesini ve bu düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini talep ediyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'li kadınların duyarlı bir yaklaşım içerisine girerek hemcinslerine yönelik şiddeti önlemek için yola çıktıklarını anlattı. Ekim ayı içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir il kadın kolları başkanlarının kadına yönelik şiddete karşı bir kampanya yürütülmesi önerisinde bulunduklarını belirten Samlı, tepkilerini bir imza kampanyası ile dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiklerini söyledi. Kampanyanın başladığı günlerde gelen şehit haberleri ardından Van'da yaşanan deprem nedeniyle imza kampanyasını ikinci plana bıraktıklarını kaydeden Samlı, bu acıları unutmadıklarını, ancak kadına yönelik şiddet konusunu gündemlerine aldıklarını bildirdi. Samlı, ''Bu kampanya ekim ayının ortasından bu yana yavaş yavaş devam ediyordu. Biz artık bu imzaları genel başkanımıza vererek, TBMM Başkanlığına iletilmesini talep ettik'' dedi. Kadına yönelik şiddetle ilgili daha radikal tedbirler alınmasını istediklerini ifade eden Samlı, ''Geçici çözümlerle bu işin giderilmesini istemiyoruz. Aile içi şiddette kadın şikayetini geri alırsa şiddet uygulayan erkeğe ceza verilmeyecekmiş. Biz bunu kınıyoruz. Kadını korumaya yönelik tedbirlerin radikal olarak alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz. Bunun için imza topladık. Daha kesin çözümler istiyoruz'' diye konuştu. Samlı, CHP'li kadınların buna benzer toplumsal konularda tepkilerini farklı etkinliklerle dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını da eleştirdi. Samlı, 30 yaşından gün almış yükümlülerin 30 bin lira bedel ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmamasını çifte standart olarak nitelendirerek, ''Parayı ver, tezkereyi al hangi annenin içine siner onu bilemiyorum. Benim içime sinmiyor. Bu konuyla ilgili olarak da CHP'li kadınlar olarak gerekirse bir etkinlik yapabileceğimizi genel başkanımıza söyledim'' ifadelerini kullandı.